Pharming en de Zwarte Ridder

De strijd tussen pumpers en dumpers is weer bikkelhard op de forums de laatste weken. TomTom, Heijmans, Pharming, noem maar op. Continu proberen beleggers hun eigen positie te bevorderen door een aandeel de grond in te boren of op te hemelen.Het geeft wel het belang aan dat veel beleggers hechten aan info op de IEX fora. Gelukkig zijn er ook realisten, kritische geesten die het gewoon leuk vinden om over fondsen na te denken en daar geheel onbezoldigd hun mening over te geven.Speciaal gevalPharming is wel een heel speciaal geval. Op dat forum gaat het nog ruiger toe dan elders. Niet zozeer tussen pumpers en dumpers maar veeleer tussen zij die er nog in zitten - 100 aandelen van toen zijn er op dit moment 10.000 en groeiende - en de beleggers die er in gezeten hebben.Oftewel: de wrok van de 'exen' tegen de hoop van de 'kan noggers'. Dat leidt tot fora vol schreeuwerige, jammerende, scheldende of gewoon idiote postings. Kortom... genieten geblazen.Minpuntje...Pharming is er met Ruconest in geslaagd een werkend medicijn te maken en te verkopen. Een minpuntje is dat het investeerders in het fonds in de loop der jaren wel wat geld heeft gekost. Oftewel, van iedere euro in het aandeel bij introductie is nu nog circa een cent over.Maar er is beter nieuws want vanaf nu gaat het goed komen met Pharming, aldus CEO Sijmen de Vries. Het bedrijf wil de rechten van de verkoop van het medicijn in de VS in eigen handen nemen en zal die inkomsten dus zelf opstrijken.Die actie is overigens niet de keuze van Pharming zelf maar van Valeant die van de, blijkbaar weinig lucratieve, deal met Pharming af wil. Minpuntje zou ik zeggen.Hulp van IEXAl met al lijkt het erop of eronder voor Pharming. Het bedrijf moet geld ophalen om de aankoop te financieren en duivelskunstenaar Sijmen de Vries lijkt daarin geslaagd. Duur geld, maar toch.De Vries gebruikte daarbij ook IEX als communicatie middel - iets dat je meer CEO's ziet doen de laatste tijd - door diverse persberichten op onze forums te plaatsen.De Zwarte RidderMaar opvallend, De Vries is nog verder gegaan. Hij heeft via IEX een van de meest kritische geesten op de IEX forums, DeZwarteRidder (DZR), uitgenodigd voor een gesprek. Dat om in vriendelijke sfeer de scepsis van DZR over de nieuwe weg van Pharming weg te nemen.De vraag is dus: houdt DZR van gebraden konijn? Zie hier zijn reactie op de uitnodiging.DeZwarteRidder schreef op 28 nov 2016 om 17:21:Met toestemming van de IEX plaats ik dit bericht:26 november 2016 13:32Hallo Henk,ik wil De Vries bedanken voor de uitnodiging, maar ik heb geen interesse in of belang bij een gesprek met De Vries. Alles wat hij kan zeggen is al bekend gemaakt.Ik hoop voor hem en het personeel van Pharming dat de grootste gok uit de geschiedenis van Pharming een happy end zal krijgen.Ik heb geen wrok tegen Pharming en ook geen financieel belang bij een lage koers.met vriendelijke groetenDeZwarteRidderDe meningen op de forums zijn verdeeld over deze actie van Pharming. Vindt u dit een goed idee van Pharming of een zwaktebod?

PS:Toch wel grappig om te lezen dat Henk helemaal de fout ingaat met dit statement"Speciaal gevalPharming is wel een heel speciaal geval. Op dat forum gaat het nog ruiger toe dan elders. Niet zozeer tussen pumpers en dumpers maar veeleer tussen zij die er nog in zitten- en de beleggers die er in gezeten hebben.Oftewel: de wrok van de 'exen' tegen de hoop van de 'kan noggers'. Dat leidt tot fora vol schreeuwerige, jammerende, scheldende of gewoon idiote postings. Kortom... genieten geblazen.De eerste, en enige Reverse Split was op 5 maart 2013.Het aantal aandelen werd juist met een factor 10, om die enorme berg van bijna 3 miljard een factornaar beneden te krijgen.De koers werd toen ook 10 x hoger. Alles terug te vinden in deze draad!!!!: