Vandaag wederom een hoge omzet a.g.v. het dumpen van, voor TIE begrippen, grote paketten aandelen.



Meer dan 60% van de aandelen is in het bezit van investeerders die zeker niet verkopen.

Dan blijft dus een relatief kleine groep over die hier de koers maakt.



Als je over grote hoeveelheden aandelen beschikt zou ik veronderstellen dat je de moeite neemt om je in dit bedrijf te verdiepen. De uitkomst van deze verdieping kan m.i. onmogelijk resulteren in een druk op de verkoopknop.



Natuurlijk was 2013 een bar jaar, maar niet voor niets corrigeren analisten de cijfers op incidenten. Focus op groei i.p.v marge zorgt in Nederland in tegenstelling tot de US voor weinig bijval. Toch is het in deze markt de enige weg die bewandeld dient te worden. Er moet met name in CS en E-Commerce groei gerealiseerd worden. In dit proces tientallen miljoenen verlies draaien zoals b.v. Demandware is niet mogelijk. TIE is veroordeelt tot groei balanserend op het randje van de financiële mogelijkheden.



Het verlies van CNET zou inmiddels goedgemaakt zijn, TFT zou in theorie de nodige operationele cash moeten opleveren. Ik ben benieuwd naar de resultaten van Q1. Verwacht nog wel de nodige incidentele kosten i.v.m de overname van TFT maar tussen de incidenten door zou de zon moeten gaan schijnen.



Ondanks de flater van vorig jaar zou ik het op prijs stellen als TIE bij de bekendmaking van de cijfers een guidance voor 2014 zou geven. Het is m.i. onderdeel van volwassen worden als beursgenoteerde onderneming. Het tijdig bijstellen van de verwachtingen naar boven of naar beneden zou een teken zijn dat TIE meer "in control" komt. Voor investeerders een belangrijk gegeven.