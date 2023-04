Meerderheid wil dividend Tie Kinetix in aandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Tie Kinetix hebben in meerderheid gekozen voor een uitkering van dividend in aandelen. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend.



Aandeelhouders met 1,21 miljoen aandelen, of 62 procent, kozen voor uitkering in aandelen. De resterende 38 procent, of 744.526 aandelen, kozen contanten.



Het dividend van 0,50 euro wordt uitgekeerd tegen een aandelenkoers van 18,70 euro, de gemiddelde koers tussen 12 en 25 april. Dit betekent dat aandeelhouders voor elke 37,4 gewone aandelen een nieuw gewoon aandeel krijgen.



Resterende fracties van aandelen zullen in contanten worden uitgekeerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.