TIE Kinetix blijft in rode cijfers

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft in het eerste halfjaar van het lopende gebroken boekjaar, ondanks een hogere omzet, verlies geleden. Dit bleek woensdag uit de halfjaarcijfers van het bedrijf uit Breukelen. Het operationeel resultaat (EBITDA) daalde op jaarbasis van 31.000 euro over het eerste halfjaar van 2022 naar een verlies van 381.000 euro. De onderneming schreef deze ontwikkeling toe aan een stijging van de operationele kosten en een lagere omzetstijging in de eerste zes maanden van het jaar. De groepsomzet steeg in de verslagperiode wel met 12 procent naar ruim 8,0 miljoen euro, waarbij de omzet uit SaaS-oplossingen met 18 procent steeg tot ruim 6,3 miljoen euro. Het nettoverlies liep zo op naar ruim 1,2 miljoen euro. Een jaar eerder stond er al een nettoverlies in de boeken van 0,6 miljoen euro. De orderinstroom bedroeg 10,0 miljoen euro tegen 5,4 miljoen euro een jaar eerder, een stijging met 87 procent. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News