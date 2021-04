Crypto-top 5

De cryptomarkt is de laatste dagen wat hersteld van de koersval van afgelopen week. De correctie leek even wat lichte paniek uit te lokken, maar de eerste speculanten durfden al snel weer in te stappen. De schade lijkt hierdoor vooralsnog beperkt te blijven.

Wat opvalt is dat vooral de bitcoin terrein heeft moeten prijsgeven en wat schade aan het technisch beeld heeft opgelopen. Bij de overige grote cryptovaluta ogen de technische plaatjes wat positiever. Ik bekijk vandaag de technische stand van zaken bij de huidige top vijf cryptovaluta volgens Coinmarketcap. De stablecoin Tether laat ik hierbij buiten beschouwing.

Bitcoin

Bitcoin is recent uit de langetermijn-stijgende trend gevallen, nadat meerdere signalen al aangaven dat de kracht van de trend aan het afnemen was. De terugval onder de voorliggende koerstoppen heeft het technisch beeld verzwakt en een meer neutraal koersverloop ingeluid.

Een eerste lagere koersbodem, onder de bodem van eind maart, is nu gevormd. Een eventuele lagere koerstop zal het technisch beeld nog meer schade toebrengen en duiden op toenemende verkoopdruk. Voorlopig mag nu een zijwaarts gericht koersverloop worden verwacht binnen een ruime neutrale bandbreedte tussen grofweg steun $42.000 en weerstand $64.000.

Ethereum

Ether beweegt nog altijd in een mooie stijgende trend. Hoewel de kracht de afgelopen weken wat leek af te nemen, wijst de vorming van een nieuwe hogere koersbodem op aanhoudende vraag. De koers is opgevangen boven de oude top van februari en draait weer omhoog.

Indien het all-time high rond $2.600 wordt gebroken, krijgt de stijgende trend een nieuwe impuls. Volgende koersdoel wacht dan rond $3.000. Het beeld oogt positief zolang de koers boven de laatste bodem rond $2.000 blijft.

Binance Coin

Het technisch plaatje van Binance Coin oogt nog altijd erg sterk. De koers is de afgelopen weken wel even op adem gekomen na de forse stijging van begin april, maar van technische verzwakking is nog geen sprake. De koers beweegt de laatste weken in een meer neutraal koersverloop waarbij de toppen en bodems steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Dit duidt op een consolidatiefase binnen de stijgende trend.

De koers is eind maart uit een vergelijkbare driehoeksformatie gebroken en ook nu liggen de kansen nog altijd in opwaartse richting. Zodra de dalende toppenlijn wordt gebroken, zal de stijgende trend een nieuwe impuls krijgen en worden hogere koersniveaus mogelijk. Volgende koersdoel ligt dan rond $800.

XRP

XRP (Ripple) is begin april opwaarts uit een langetermijn-bodemformatie gebroken. Daarna liep de koers hard op en werd het koersdoel rond $2,00 bereikt. De huidige correctie lijkt een terugtest te zijn van het oude uitbraakniveau rond $0,85.

Als de koers steun weet te vinden boven de oude toppen, kan een nieuwe stijging worden verwacht richting $2,00. Speculanten zouden binnen deze bandbreedte kunnen traden.

Cardano

Het koersverloop van ADA (Cardano) oogt al langere tijd neutraal. In maart werd de sterk stijgende trend afgebroken en een zijwaarts koersverloop ingezet. Per saldo beweegt de koers al sinds eind februari in een neutrale bandbreedte tussen de steun rond $1,00 en de weerstand rond $1,50.

Ook binnen deze ruime bandbreedte liggen voor speculanten kansen om te traden. Het beeld klaart overigens pas verder op wanneer de weerstand wordt gebroken.