Bitcoin nog steeds op weg richting all-time high

Heel even stond de koers van bitcoin boven de $12.000! Dit had tot gevolg dat de media volop speculeerden over de ‘terugkomst’ van de bekendste digitale munt. Van Radio538 tot nu.nl, de mediaplatformen lieten deze kans niet onbenut om weer eens over bitcoin te praten.

De media-aandacht heeft echter niet geholpen… De koers van bitcoin staat ten tijde van schrijven al weer onder de $12.000. Ik zal uitleggen wat hier precies aan vooraf ging.

Dinsdag schoot de koers van bitcoin opwaarts uit de ascending triangle, een patroon dat zich kenmerkt door horizontale toppen en hogere bodems. Dit patroon breekt in 68% van de gevallen opwaarts uit, en op basis van die ervaring kan een koersdoel worden berekend.

Na de uitbraak van de koers boven de weerstandslijn, die zich bevond op $12.016, had de koers een opwaarts koersdoel van $12.890. Dit koersdoel is echter niet gehaald.

De koers ketste na een stijging van ongeveer $500 af op $12.493. De oude weerstand had een nieuwe steunlijn moeten worden, maar was niet sterk genoeg. Hierna is de koers terug de driehoek in geschoten. Een fakeout dus. Nu is de vraag: ‘What’s next voor bitcoin?’

De koers

Ondanks de neerwaartse beweging is er geen reden tot paniek. De driehoek resulteerde niet in het verwachte resultaat. Kijkend naar de nieuwe steun- en weerstandslijnen ziet de grafiek er alsnog rooskleurig uit. We kijken namelijk aan tegen een opwaartse trend. En het mooiste van alles: de koers bevindt zich onderaan deze trend.

Er is dus nog genoeg ruimte om opwaarts te bewegen. $12.000 blijft echter een psychologische weerstand. De koers heeft in ieder geval potentie om opnieuw te stijgen richting $12.500, mits de witte steunlijn standhoudt.

Hier het langetermijnplaatje met de opwaartse trend. Op de lange termijn is de koers dus nog steeds op weg naar de voorgaande all-time high.

Samenvatting