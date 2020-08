Bitcoin: klein, maar met veel potentie

Bitcoin bestaat al ruim elf jaar. En in die tijd heeft de bekendste en grootste cryptomunt een behoorlijk bestaansrecht opgebouwd.

De koers van bitcoin staat momenteel op het hoogste punt van 2020, evenzo de marktkapitalisatie. Bitcoin lijkt groot te worden, maar dat is maar net hoe je het bekijkt.

Vanmorgen kwam mij onderstaand bericht van de bekende analist Jeroen Blokland onder ogen.

Met een tweet maakt hij duidelijk hoe klein bitcoin eigenlijk nog steeds is. Desondanks is ook direct de potentie zichtbaar. Een kleine toestroom van geld - 0,2% vanuit de aandelenmarkt richting bitcoin - kan de koers reeds doen verdubbelen.

Mijn conclusie na het zien van deze tabel: bitcoin is fragiel en klein, maar heeft nog steeds onwijs veel potentie. Alles is relatief.

De koers

Ik heb de grafiek even voor u opgeschoond. Na de prachtige uitbraak uit de symmetrische driehoek is bitcoin onderweg naar hogere koersdoelen.

Het koersdoel ligt momenteel in het slechtste geval zo rond de $23.000. Ons is echter welbekend dat het opzoeken van deze hogere koersniveaus met vallen en opstaan zal plaatsvinden. Doorgaans test een patroon als dit de oude weerstandslijn als nieuwe steunlijn. In dat geval zal de koers terugvallen richting de $9500, voor die zijn opwaartse beweging voortzet.

Een ander punt waar op gelet moet worden, zijn de gaps op de grafiek van de CME-futures. In tegenstelling tot de bitcoinbeurzen die 24 uur per dag open zijn, sluit de futureshandel van de CME in het weekend. Hierdoor ontstaan er zogenoemde gaten op hun grafiek.

De koers opende maandag veel hoger dan die de vrijdag ervoor sloot. U ziet hier het gat op de grafiek van de CME Group-futures.

Het is niet bewezen dat de koers iedere keer terugkomt op de plek waar het gat is ontstaan, maar het gebeurt wel vaak. Daarom is het verstandig om dit gat in de gaten te houden, evenals de witte steunlijn.

Als de koers op adem gekomen is, is de verwachting dat die weer verder op zal lopen. Over het precieze tijdspad van deze ontwikkeling valt weinig te zeggen.

Samenvatting