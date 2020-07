Bitcoin: forse uitbraak op de loer

Pas in de vijfde maand na de tweede halving kwam de uitbraak voor de rit naar 20k$. Voor die stijging had bitcoin vervolgens 13 maanden nodig. We zitten nu pas in de tweede maand na de derde halving. Daarbij lijkt het redelijk te verwachten dat de stijgingen steeds minder steil gaan verlopen dan in de wilde beginjaren en misschien ook wel langer gaan aanhouden. Immers, hoe meer geld er instroomt, hoe stabieler het geheel wordt. Dit alles suggereert dat we nog een paar maanden geduld moeten hebben voordat we met geweld door de weerstandslijn breken. Vijf maanden na de halving zitten we in oktober. Misschien moeten we wachten tot november of zelfs december.



Wat evenmin vergeten moet worden is dat de reguliere financiele markten wel eens een flinke val omlaag zouden kunnen gaan maken - het crash seizoen komt er weer aan - wat bitcoin goed mee omlaag zou kunnen trekken. Terugzakken naar koersen van $6k is helemaal niet denkbeeldig.



Op zich is dat allemaal niet ernstig; kalm blijven bijkopen is het devies. Voor bitcoin zelf is het denk ik ook een zegen wanneer de echt wilde schommelingen meer gaan kalmeren zodat de munt zich steeds meer als digitaal goud kan beginnen te gedragen. Met een beetje mazzel wordt bitcoin na een tijdje weer door iedereen dood verklaard, wat altijd een goed teken is, gelijk aan het luiden van de bodembel. Voor het S2F en S2FX model van PlanB met zijn impliciete vierjaarscyclus is het misschien minder goed nieuws, maar dat zal dan wel blijken.