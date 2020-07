Bitcoin: forse uitbraak op de loer

Al maanden beweegt de koers van bitcoin zich in het zelfde patroon. Zijwaarts. In afwachting van de uitbraak van de grote driehoek kijken wij al maanden naar hetzelfde patroon. Tot op heden zonder uitbraak, maar die is mogelijk nabij.

Volgens Charles Edwards, fondsbeheerder bij Capriole Investment, is de kans zeer groot dat de koers van bitcoin op korte termijn zal uitbreken. Hij maakte onderstaande logaritmische grafiek op basis van candles van een maand.

Het is duidelijk zichtbaar dat de koers van bitcoin momenteel tegen deze weerstandslijn aanbotst. Het bijzondere aan deze manier van het tekenen van weerstandslijnen is dat de top van een bepaalde dient als weerstandlijn evenals de top van de candle op het moment van de halving.

Dit is er dus niet een volgens het boekje, maar puur op experimentele basis. Er zijn te weinig data om iets te kunnen zeggen over de uitkomst van deze manier van analyseren. Bijzonder is dat deze unieke manier van tekenen eigenlijk direct overeenkomt met de lijnen die wij al enkele maanden bestuderen.

De koers

Op het onderstaande plaatje zien we candles van één week. Deze driehoek toont prachtig dat de koers al enkele weken tegen de weerstandslijn aanbotst. Precies hetzelfde is zichtbaar op de afbeelding van Edwards.

Ook in het kortere timeframe zien we dat de koers zich in een patroon bevindt dat zich kenmerkt door hogere bodems en langere toppen, eveneens een symmetrische driehoek.

Aan te raden is om te wachten op de uitbraak van de kleine driehoek. Deze uitbraak dient op hoog volume plaats te vinden en de volgende candle moet sluiten boven de weerstandslijn. Mocht deze uitbraak opwaarts plaatsvinden dan ligt het eerste koersdoel rond de $10.800, om daarna verder door te stijgen.

Een neerwaartse uitbraak heeft een koersdoel van $7500. Kortom, er moet nog op gewacht worden, maar na enkele weken van lage volatiliteit ligt er een forse uitbraak op de loer.

Samenvatting