Altcoins gaan harder dan Bitcoin

Na een behoorlijk rustige periode voor de koers van zowel Bitcoin als die van de altcoins, was er vandaag ineens leven in de brouwerij. In de nacht van dinsdag op woensdag bleef de koers van Bitcoin met een stijging van 0,07% nagenoeg stabiel, terwijl er een tiental altcoins uitsprongen.

De opvallende stijgers zijn dogecoin (+46,35%) en cardano (+26,93%). Overige altcoins die lager in het rijtje – op basis van marktkapitalisatie - staan doen het ook behoorlijk goed. Er wordt dan ook volop gespeculeerd over of dit mogelijk het begin van een nieuw altseason is.

Altseason

Onder de kenners wordt met het woord ‘altseason’ bedoeld dat er geld van Bitcoin naar altcoins - alle cryptovaluta behalve Bitcoin - vloeit. De koers van Bitcoin gaat in zo’n situatie omlaag, terwijl de prijzen van de altcoins fors omhoog gaan.

Opvallend is dat de twee uitblinkers Dogecoin en Cardano het dit hele jaar al beter doen dan Bitcoin. Dogecoin staat nu op een plus van 93,44% en Cardano op een plus van 293,48%, terwijl Bitcoin het slechts met een 'karige' koerswinst van 26,69% moet doen.

Dominantie Bitcoin neemt af

Maar liefst 34 coins en tokens uit de top 50 deden het sinds begin 2020 beter dan Bitcoin. Zulke stijgingen blijven leuk, maar we weten allemaal: behaalde resultaten in het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

Waar begin dit jaar de Bitcoindominantie nog 68,1% bedroeg, bedraagt deze nu nog slechts 61,9% en dat terwijl de totale marktkapitalisatie van 130 miljard naar 170 miljard is gestegen. Er vloeit sinds begin dit jaar dus meer geld richting de totale cryptomarkt en er lijkt meer geld te vloeien naar de alternatieve coins en tokens dan naar Bitcoin.

De koers

De koers van Bitcoin blijft ten tijden van schrijven ontzettend stabiel. De volatiliteit is al weken behoorlijk laag. De afgelopen 30 dagen lag de Volatiliteitsindex op slechts 1,5%. Je zou bijna denken dat Bitcoin volwassen aan het worden is.

We zien dat de koers momenteel rond de $9300 bungelt. Op de weekgrafiek is te zien dat de koers van Bitcoin zich nog steeds in de prachtige symmetrische driehoek bevindt die ontstond in december 2017. Deze driehoek zal een forse koersbeweging tot gevolg kunnen hebben.

Kijkend naar de 4-uursgrafiek zien we opnieuw een symmetrische driehoek binnen de grote groene driehoek. Deze driehoek kan een koersbeweging van minimaal $1500 teweeg brengen, zowel omhoog als omlaag. Een uitbraak dient gepaard te gaan met hoog volume, om er zeker van te zijn dat het geen fakeout betreft.

De koersbeweging zal voor begin augustus plaatsvinden. Uit de indicatoren en het volume kan niet worden afgeleid welke kant de koers zal kiezen.

Samenvatting