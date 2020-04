Vorige week dinsdag avond stemde de Eerste Kamer over de wijziging van de ‘implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn’. De senaat stemde bijna unaniem voor. De Nederlandse toepassing van de Europese wetgeving heeft grote gevolgen voor de Nederlandse crypto- en blockchain-ondernemers.

Zo zijn bedrijven verplicht zich te registreren bij De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank houdt het toezicht. De kosten daarvan zijn begroot op €1,7 miljoen op jaarbasis en worden verdeeld over de deelnemende bedrijven. Naar verwachting zullen zich ongeveer 50 bedrijven registreren, dus dat komt neer op €34.000 per bedrijf per jaar.

Start-ups

De overige regels, zoals het melden van verdachte transacties en het doen van onderzoek naar de aandeelhouders, zijn over het algemeen positief ontvangen. De kosten voor toezicht zijn echter te hoog, en bedrijven heben een speciale compliance-afdeling nodig.

Het gaat veelal om startups waarin in sommige gevallen slechts een of twee ondernemers een rol hebben. Voldoen aan de regels van DNB is voor velen dus erg lastig. Het bitcoinbedrijf Get Bittr, dat wordt gerund door slechts één persoon, gaf vorige week bijvoorbeeld aan de bedrijfsvoering te moeten stoppen.

Er is voor de cryptobedrijven nog een sprankje hoop. Minister van Financiën Wobke Hoekstra heeft al aangegeven dat de kostenberaming voor het houden van toezicht niet in proportie is. DNB zal de begroting mogelijk herzien. Dat kan echter nog enkele maanden tot wel een jaar duren, wat voor kleinere bedrijven wellicht al te laat is.

De koers

De bitcoinkoers houd zich momenteel gedeisd. Op de vieruursgrafiek is duidelijk aflopend volume te zien. Daarnaast loopt de koers opwaarts. Dit zou een tijdelijke neerwaartse beweging tot gevolg kunnen hebben. Het volume moet immers de trend bevestigen.

De RSI bevestigd deze zienswijze. Op de RSI zien we lagere toppen terwijl de koerstoppen steeds hoger worden. De kortstondige opwaartse trend zal hierdoor ten einde komen. Bovendien ligt er een sterke weerstandslijn op $7770. Kortom, de kans dat de koers verder zal oplopen is relatief klein.

Samenvatting