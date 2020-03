Wat een week was dit! Het schouwspel dat zich voor uw ogen afspeelt is uniek - iets dat je mogelijk maar een of twee keer in je leven meemaakt. Het lijkt net alsof de wereld in brand staat en er niet voldoende mankracht is om te blussen. Niet alleen de aandelenmarkten, maar ook de edelmetalen en zelfs bitcoin gingen vorige week fors omlaag.

Paniekvoetbal

Gisteravond kwam de Fed met een noodpakket. De Federal Reserve kondigde aan om $700 miljard in de economie te pompen en de rente met maar liefs 1 procentpunt te verlagen. Even voor uw beeldvorming: ten tijde van de val van Lehman Brothers - het begin van de kredietcrisis in 2008 - verlaagde de Fed de rente met slechts 0,5 procentpunt.

The game is on! Er is een crisis in het hart van het financiële systeem, die al sinds september aan het pruttelen is en nu door de paniek omtrent Covid-19 pas echt tot uiting komt. De Fed probeert uit alle macht de brand te blussen.

Liquiditeitscrisis

Inrtussen is er op de beurzen wereldwijd een tekort aan liquiditeit… een liquiditeitscrisis noemen we dat. Momenteel is men zijn longs aan het omzetten in shorts, margin calls aan het aanvullen en de portefeuille aan het herindelen. Daar is geld voor nodig. De vlucht uit de markten richting de dollar is dan ook pijnlijk voelbaar.

Als je dacht dat vorige week een heftige week was, bereid je dan maar voor op de aankomende week. Ons land zit in semi-lockdown met alle gevolgen van dien. De vraag is: what’s next? Het is duidelijk dat dagen met dieprode cijfers zullen volgen.

Lang leve de stop-loss

Goed, kijkend naar de grafiek van bitcoin kan ik het kort houden: ik had dit niet verwacht. Ook met behulp van mijn toolset heb ik een daling als deze niet als meest waarschijnlijke scenario beschouwd.

De technisch analist maakt gebruik van een tool set om een bepaalde prognose te maken en daar een mooie kansberekening op toe te passen. Je mag in je handjes knijpen als je zeven van de tien keer goed zit. Maar desondanks geldt: beter een handvat dan geen handvat. Lang leve de stop-loss.

Schouder-hoofd-schouderpatroon

Kijkend naar de markt kijken we tegen een daling van – schrik niet – 42% in een week aan. De grafiek geeft mij niet ontzettend veel vertrouwen in een omkeerreactie op de vrij korte termijn.

Achteraf is vrij goed een schouder-hoofd-schouderpatroon te zien met een koersdoel van $6130. De koers wist echter veel verder te dalen. Te zien is dat de koers zich momenteel weer in de neerwaartse trend van vorig jaar juli bevindt - geen goed teken dus.

De dagcandle mag dan ook niet onder de $4500 sluiten, omdat de koers dan verder neerwaarts uit deze reeds neerwaartse trend breekt. Mocht dit het geval zijn, dan ligt de eerste steun weer rond $4000.

In het beste geval vindt de koers binnen het neerwaartse trendkanaal steun en is er mogelijkheid om te stijgen tot $6000. Hier is echter wel positieve divergentie op de RSI voor nodig. Op de daggrafiek is deze nog niet te zien.

Op de 4-uursgrafiek zijn wel de eerste tekenen zichtbaar. Hierbij gaan de bodems op de grafiek omlaag, maar de bodems op de RSI omhoog. Wanneer de RSI terug het 30-70-kanaal in schiet is dat mogelijk het eerste koopmoment.

Samenvatting