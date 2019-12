Prijsanalyse bitcoin: ECB-cryptomunt

Op 12 december verscheen de nieuwe directeur van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, ten tonele tijdens haar eerste officiële persconferentie. Op deze persconferentie zei ze ook iets over bitcoin én in het bijzonder stablecoins. Want die staan momenteel hoog op de agenda bij de ECB.

In april van dit jaar, toen Lagarde nog de rol van Managing Director bij het IMF vervulde, deed zij al eens een interessante uitspraak. Toen zei ze dat het bancair systeem transformeert dankzij nieuwe technologieën zoals digitale valuta's.

"Alles dat gebruik maakt van gedistribueerde grootboektechnologie (blockchain), of je het nu crypto, digitale assets of digitale valuta noemt, laat het systeem op zijn grondvesten schudden."

Central Bank Digital Currency

En blijkbaar heeft Lagarde zich het afgelopen jaar meer en meer in digitale muntjes verdiept. In Frankfurt, waar naar verluidt de toekomst van een Central Bank Digital Currency (CBDC) besproken werd, gaf ze haar visie op Bitcoin en stable coins:

Er is dus duidelijk vraag naar stablecoins, en daar wil men graag op reageren. Maar heel eerlijk: Lagarde wil de trend voor zijn… Met meer dan 200 stablecoins, waarvan Tether (stabiele cryptoversie van de dollar) een dagelijks omzetvolume van 19 miljard behaalt - wat maar liefst 2 miljard meer is dan het volume van bitcoin – lijkt de ECB flink achter de feiten aan te lopen.

Wat extra pijnlijk is, is dat Lagarde ook aangeeft momenteel maar één stablecoin te kennen en dat de andere onderzocht worden. Zouden ze hiermee doelen op Tether, of gaat het over Libra of toch de Chinese CBDC, die de concurrentie met de dollar én de Libra wil aangaan?

De ECB ziet natuurlijk zelf ook de potentie van een CBDC in en timmert hard aan de weg om ‘meer duidelijkheid’ omtrent deze vorm van geld te verschaffen.



In het derde kwartaal van 2020 zou de ECB willen weten wat werkt met ons huidige eurosysteem en waar de toegevoegde waarde van een CBDC zit. Voorlopig blijft, kijkend naar het omzetvolume, de stablecoin Tether de grootste cryptomunt. Wanneer we kijken naar bitcoin staat deze voorlopig op plek één als we kijken naar de totale marktkapitalisatie.

De koers

Bitcoin is de afgelopen 24 uur de best presterende cryptomunt in de top tien, met een plusje van 0,93%. Op de lange termijn is nog steeds een duidelijke neerwaartse trend zichtbaar, die een koersdoel van tussen de $6300 en de $5500 afgaf. Doorgaans pakt een trader 75% van het hoogste (neerwaartse) koersdoel om de eerste order weer op in te leggen. Dat punt lag op $7100.

De neerwaartse trend lijkt nog niet ten einde. De koers bevindt zich momenteel in een prachtig driehoekpatroon. Dat kenmerkt zich door horizontale bodems en toppen die steeds lager worden. Dit patroon breekt in 63% van de gevallen neerwaarts uit.

Een uitbraak uit deze driehoek dient gepaard te gaan met een hoog volume. Momenteel is te zien dat het volume duidelijk afloopt.

Bij een uitbraak dient het volume minstens een veelvoud te zijn van het gemiddelde volume. Ik houd graag een volume dat minstens vier maal hoger is aan. Zoals te zien op de bovenstaande afbeelding moet de uitbraak voor 1 januari plaatsvinden. Het koersdoel van deze driehoek bevindt zich op $6400.

