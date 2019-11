Prijsanalyse bitcoin: Kwantumcomputer gevaar voor bitcoin

De kwantumcomputer is een veelbesproken onderwerp in de wereld van de cryptocurrencies. Gaat cryptografie de cryptomunt om zeep brengen? Of is het allemaal een storm in een glas water?

“Bitcoin is niet kapot, dus maak je niet druk.” Dit antwoord geef ik vaak als men zich opwindt over een forse koersdaling. Alle fundamenten van bitcoin werken nog steeds naar behoren. Dat de koers beweegt, is puur emotie en zolang bitcoin niet kapot is, is er geen man overboord.

Toch fantaseer ik vaak over: “Wat als.” Eigenlijk doen wij dit als mensen constant in het dagelijks leven. Dus het is niet meer dan logisch dat we onze beleggingen ook eens in de zoveel tijd relativeren. Want stel nou dat bitcoin kapot gaat?

Als bitcoin kapot gaat, is er een heel groot probleem. Maar kan bitcoin überhaupt kapot? Dat is dé grote vraag die al gesteld wordt sinds bitcoin in januari 2008 live ging.

Kwantumcomputer

De Bitcoin-whitepaper werd elf jaar geleden geschreven door Satoshi Nakamoto en de mogelijkheid dat bitcoin toch kapot kan, lijkt dichterbij dan ooit. De komst van Googles kwantumcomputer maakt de hele markt uiterst zenuwachtig.

Eind oktober kondigde Google haar kwantumcomputer aan. Hiermee zouden zij naar eigen zeggen in slechts 200 seconden een berekening kunnen uitvoeren waar een klassieke computer 10.000 jaar voor nodig zou hebben.

Aan deze berekening bleken echter de nodige haken en ogen te zitten. Op papier klopt het inderdaad, maar in de praktijk zit het volgens IBM toch anders. Een kwantumcomputer maakt gebruik van binaire getallen die, in tegenstelling tot bij een normale computer, 0 én 1 tegelijk kunnen zijn. Dit zorgt ervoor dat er véél meer informatie gecodeerd kan worden.

Het hardware- en softwaredilemma speelt op en het aantal ‘perfecte’ kwantumbits die Google nodig zou hebben om deze berekening toe te passen is in de praktijk bijna onmogelijk te bouwen.

Ondanks dat is de kwantumcomputer van Google razendsnel. Veel sneller dan een reguliere computer en daarmee kwam ook de vraag omhoog hoe kwetsbaar bitcoin is voor een 51%-attack.

51%-attack

Zo'n 5%-aanval is waar velen voor vrezen. De blockchain maakt onderscheid tussen zijn geverifieerde en zijn ongeverifieerde tak op basis van lengte: de tak met werk in uitvoering is kort, de tak waarover alle miners het eens zijn is lang. Wie met gecoördineerde rekenkracht of bijvoorbeeld een kwantumcomputer een tak weet te produceren die langer is dan de legitieme, kan de blockchain laten kiezen voor zijn eigen, corrupte tak met zelf geverifieerde transacties.

Het blijkt echter dat dit niet hetgeen is waar men zich zorgen over dient te maken. Vooral oude wallets, waarbij de private key hetzelfde is als het walletadres, lopen gevaar. Hier moet, binnen nu en grofweg acht jaar, een oplossing voor gevonden worden, anders lopen deze gevaar. Weten hoe dit zit? Check dan de laatste aflevering van de Cryptocast met kwantum- en cryptografisch expert Christian Schaffner.

Conclusie: het (grote) gevaar van kwantum computing is voorlopig nog niet aan de orde. Daarom kunnen wij met een gerust hart terug naar de grafiek van bitcoin.

Blik op de grafiek

Te zien is dat de koers zich tot op heden nog steeds in een neerwaartse trend bevindt. De weerstandslijn loopt parallel aan de steunlijn. Er lijkt daarnaast een iets minder sterke neerwaartse trend te zijn ingezet. Ondanks dat is de trend wel nog steeds down.

Pas na een uitbraak boven de parallelle weerstandslijn, die gepaard moet gaan met hoog volume, kan er weer gesproken worden van een nieuwe opwaartse beweging.

Het wachten is nu op een bodemformatie. Op de vieruursgrafiek is dan ook te zien dat de koers tussen nu en 8 november kant gaat kiezen. Hier zal waarschijnlijk een kleine beweging van minimaal $450 op volgen.

Het is afwachten of deze uitbraak opwaarts of neerwaarts zal zijn: aan de bovenkant dient de koers namelijk door een zeer sterke weerstandslijn heen te breken. De kans is dus groter dat er een neerwaartse beweging zal plaatsvinden.

Samenvatting