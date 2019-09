Prijsanalyse bitcoin: Min 2000 en BAKKT 2.0

Vorige week ging het lang verwachte bitcoin-futuresplatform Bakkt live. De komst van Bakkt zou volgens experts een forse boost aan de bitcoin markt kunnen geven. Maar niets bleek minder waar. De koers stortte afgelopen woensdag als een plumpudding in elkaar.

Op maandagmorgen 23 september ging de handel in bitcoinfutures van Bakkt officieel van start. Bakkt is het eerste platform dat bitcoinfutures aanbiedt met ‘echte’ bitcoins als onderliggende waarde. Er is dus voor het eerst sprake van bitcoin settlement, in plaats van een afrekening in euro’s of dollars.

The first $BTC futures exchange @Bakkt launches today backed by @NYSE parent ICE, $MSFT & others - what does it mean for cryptocurrency pricing now and in the future? @Bakkt COO @WhiteAdamL joins @firstmove to tell all pic.twitter.com/eTUboaAd3b — Julia Chatterley (@jchatterleyCNN) September 23, 2019

Naar deze lancering van het platform werd lang uitgekeken. Bakkt zou volgens experts voor een enorme boost op de bitcoinmarkt kunnen zorgen omdat dit platform institutionele partijen de mogelijkheid zou bieden om op een veilige en gereguleerde manier deel nemen in een ongereguleerde markt. Tot afgelopen maandag was de bitcoinmarkt voor deze grote partijen - op een gereguleerde manier - zo goed als onbereikbaar.

Anderen waren sceptischer. Zo biedt Bakkt namelijk geen innovatief product aan en is er kans op koersmanipulatie. Iets waar de toezichthouder – voorafgaand aan de livegang van het platform - meerdere malen voor waarschuwde.

De eerste week

De eerste week is inmiddels voorbij en er is een hoop gebeurd. Of dit direct te maken heeft met Bakkt is niet met zekerheid te zeggen. De eerste dag verkocht het platform 63 stukken aan bitcoin, iets meer dan een half miljoen dollar. Dat is met een marktkapitalisatie van 180 miljard een schijntje.

Een dag later verdubbelde de omzet van de futures. Vandaag loopt het volume echter weer behoorlijk terug. Wellicht is er weinig animo, slaat Bakkt volledig de plank mis of zijn dit slechts opstartperikelen.

Meer aan de hand

Er waren naast de komst van de futures van Bakkt nog een aantal belangrijke gebeurtenissen vorige week. Zo liepen de futures van de CME af, wat ondanks de cash settlement die daar gehanteerd wordt toch vaak voor behoorlijk wat volatiliteit zorgt.

Daarnaast stortte de hahsrate van bitcoin ineens met 30% ineen. De hashrate wordt vaak – onterecht - in verband gebracht met de koers. Zo zou een stijgende hashrate een stijgende koers tot gevolg hebben en andersom. Ook dit zou een reden tot paniek kunnen zijn.

Stoplosses

Als laatste hadden we natuurlijk de belangrijke horizontale steunlijn. Onder deze steunlijn lagen ontzettend veel stoplosses (automatische verkoopopdrachten). Dinsdagavond kwam de koers onder de steunlijn en werden de stoplosses getriggerd, waardoor de koers nog verder omlaag viel. De koers daalde zo in 6 minuten tijd maar liefst 10% en bleef verder dalen tot min 15%.

Inmiddels is de koers gestuit op een belangrijke steunlijn. Deze steunlijn loopt parallel aan de weerstandslijn, die eerder de weerstandslijn van de driehoek vormde.

Vanuit dit punt heeft de koers ruimte om weer opwaarts te te klimmen. Daarvoor dient wel positieve divergentie op de RSI te ontstaan, waarbij de bodems op de RSI steeds hoger worden, terwijl de bodems op de grafiek omlaaggaan. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd.

De koers dient in ieder geval tussen de twee witte lijnen te blijven. Een neerwaartse trend is duidelijk zichtbaar. Hoogstwaarschijnlijk is dit een korte correctie, voordat de koers op de middellange termijn weer stijgt. $7340 en $6400 fungeren als zeer belangrijke steunlijnen.

Samenvatting