Prijsanalyse: bitcoin zakt terug

De koers van bitcoin klapte vannacht onderuit. Ten tijde van schrijven staat bitcoin op een min van iets meer dan 6%. Ook de rest van de top 10-cryptocurrencies doet het behoorlijk slecht, op bitcoin SV na die als enige van alle top 10-munten in de plus staat met 3%.

Deze correctie is echter eentje die er al een poosje aan zat te komen. Het doorbreken van de steunlijn op 8400 gaf de doorslag voor een kortstondige dalende trend. De vraag is natuurlijk of dit het einde is van de hogere bodems, of juist het begin van hogere lows?

Kijkend naar de daggrafiek zien wij een huidige koers van vlak onder de psychologische grens van 8.000. Toen de koers de $8400 doorbrak – en dus de steunlijn binnen de rising wedge - gaf de negatieve divergentie op de RSI de doorslag, waardoor de koers een forse daling te zien kreeg.

De body lijkt momenteel steun te hebben op de steunlijn van de symmetrical triangle die tot voor kort nog een weerstandslijn was. De wick steunt op de rode steunlijn, rond $7740. De RSI bevindt zich ‘stuck in the middle’ en ook het volume loopt keurig mee met de trend. Het ligt dus niet in de lijn der verwachtingen dat er op de korte termijn nog een forse schokgolf zal komen.

Op de vieruursgrafiek is nog beter te zien hoe sterk de steunlijnen op de $7740 en en $7880 zijn. Deze beide lijnen moeten nauwlettend in de gaten gehouden worden. De RSI bevindt zich in een oversold gebied, wat betekent dat er in korte tijd veel coins verkocht zijn.

Gezien het feit dat het volume de trend van de laatste uren bevestigt – de koers loopt immers neerwaarts, terwijl het volume oploopt – is de kans groot dat de steun onder druk zal blijven staan.

De komende dagen zal een nieuw patroon worden gevormd, waarna de koers kant zal gaan kiezen.

