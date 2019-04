Prijsanalyse bitcoin en de mening van het IMF

Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) deed afgelopen week een zeer interessante uitspraak over de impact van crypto op de financiële sector.

Tijdens een interview met CNBC zei Lagarde het volgende: “Crypto disruptors are shaking the system.” Later voegde ze daaraan toe: “Assets and startups using distributed ledgers are having a significant impact on the financial sector — whether you call it crypto assets, currencies, or whatever.”

Lunch betalen met crypto

Deze uitspraken kwamen niet zomaar uit de lucht vallen. Eerder die dag plaatste het IMF een poll op Twitter en de uitslag hiervan choqueerde zowel crypto-enthousiast als crypto-hater:

We would like to hear from you. ?



How do you think you will be paying for lunch in 5 years? #IMFmeetings #DigitalPayments — IMF (@IMFNews) 10 april 2019

Meer dan de helft van alle 40.000 stemmers gaf aan te verwachten dat ze over 5 jaar hun lunch afrekenen in crypto’s.

In welke vorm dat precies zal zijn, werd niet duidelijk uit de vraagstelling. Wel blijkt dat een groot deel van de volgers van het IMF crypto – in welke vorm dan ook — als betaalmiddel van de toekomst ziet.

Toekomstmuziek

Mollie en Twitch daarentegen kondigden vorige week aan te stoppen met het aanbieden van crypto als betaalmiddel.

Daarbij kwam ook nog het nieuws dat Arnhem 'Bitcoinstad' in het eerste kwartaal van 2019 slechts 150 transacties heeft verwerkt, wat natuurlijk afschuwelijk weinig is.

Financiële crisis

Crypto is dus momenteel niet hét betaalmiddel, maar potentie heeft het zeker. Binnen de cryptocommunity werd positief gereageerd op de uitspraken van Lagarde. Crypto blijkt in de ogen van vele crypto-enthousiastelingen meer dan alleen het antwoord op de financiële crisis van 2008.

Wat gebeurt er met crypto wanneer een nieuwe crisis haar intrede doet, is nu de vraag. De eerste tekenen van een potentiële crisis zijn al zichtbaar, volgens onze vrienden van Das Kapital, maar crypto reageert hier nog niet op.

De markten

Vandaag ligt de markt er zeer rustig bij. Alleen Binance Coin en XRP stijgen ongeveer 5%. Bitcoin doet een kleine plus van slechts 0,71, maar houdt de forse stijging van twee weken geleden vast.

Kijkend naar de daggrafiek is te zien dat de koers zich, sinds de forse koersstijging, nog steeds in een zijwaartse tradingrange bevindt.

Vooralsnog lijkt de koers stand te houden, maar de RSI bevindt zich nog wel in een overbought gebied. Dat betekent dat er in een korte tijd zeer veel bitcoins zijn gekocht.

Op de 4-uursgrafiek is te zien dat er afgelopen week kortstondig negatieve divergentie is geweest, waardoor de koers iets naar beneden is gevallen tot 5000 dollar. Dit is een zeer sterke steunlijn.

Inmiddels schommelt de koers tussen 5000 en 5280 dollar. Vooralsnog kan er geen duidelijk koersdoel worden afgegeven. Het zou logisch zijn als de koers nu richting de 5000 dollar zal gaan.

Bij een uitbraak van de eerdergenoemde steun- of weerstandslijn, zal de koers een beweging van 300 dollar kunnen maken.

Samenvatting