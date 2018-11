Prijsanalyse bitcoin: Volatiliteit ver te zoeken

Vorige week steeg de koers van bitcoin zo’n $300, naar een hoogte van $6.600. Toch viel de koers uiteindelijk weer. Inmiddels staat deze zo rond de $6.400, met een min van 0,07% in de afgelopen 24 uur.

Volatiliteit

Het zal u niet zijn ontgaan, de koers van bitcoin is stabiel. Ja, u hoort het goed: stabiel. De volatiliteit is ver te zoeken en staat op het laagste punt sinds december 2016.

De volatiliteit en het lage volume duiden erop dat een forse koersbeweging op komst is, maar hoe lang het duurt voordat deze plaats zal vinden is lastig in te schatten.

Steeds krapper

Kijkend naar de daggrafiek zie ik de toppen op de grafiek steeds lager worden. Ook is te zien dat sinds juni de bodems juist steeds hoger worden. De koers wordt in een behoorlijk grote driehoek gedrukt en lijkt op het punt te staan hieruit te springen.



De driehoek die vanaf juni te zien is, wordt een Symmetrical Triangle genoemd. Dit patroon heeft een 50/50 kans op een opwaartse of neerwaartse uitbraak.

Deze Symmetrical Triangle bevindt zich in een grote Descending Triangle, die gekenmerkt wordt door haar horizontale bodems. Als de koers neerwaarts uit de Symmetrical Triangle breekt, is er nog één steun op de bodem van de Descending Triangle. Die bevindt zich rond de $6.030.

Steun- en weerstandslijnen

Kijkend naar het kortetermijnplaatje is te zien dat de koers weer oploopt richting de $6.500. De verwachting is niet dat de koers opwaarts uit deze weerstandslijn zal breken.



Op de korte termijn heeft zijn er twee belangrijke steunlijnen die in de gaten gehouden kunnen worden. Deze bevinden zich rond de $6.370 en de $6.270. De koers zal vanaf $6.500 haar neerwaartse beweging voortzetten.

Samenvatting: