Prijsanalyse bitcoin: In het groen

Maandagochtend ten tijde van schrijven, staat de crypto top 10 helemaal in het groen. Wie niet goed oplet, zou bijna denken dat het de noteringen van de reguliere aandelenbeurs zijn. Er is slechts één grote uitschieter: IOTA, met een plus van 16%.

En dat terwijl de cryptomarkt de afgelopen week behoorlijk wat klappen heeft gehad, van afwijzingen door de SEC omtrent meerdere bitcoin-ETF’s tot het aanscherpen van de ban in China. De invloed van deze gebeurtenissen was echter nauwelijks voelbaar. De koers van bitcoin bleef behoorlijk stabiel.

Uitbraak van de grote descending triangle

Kijkend naar de grafiek is er ten opzichte van vorige week op de daggrafiek niet zo veel veranderd. De koers bevindt zich nog steeds in een zogenoemde descending triangle.

De vaste lezers van mijn column is het reeds bekend dat dit patroon in 64% (63,5% om precies te zijn) van de gevallen neerwaarts uitbreekt.



Beseft u echter wel dat het hier gaat om kansberekening en dat het niet in de sterren staat geschreven dat de koers neerwaarts zal uitbreken. Eén ding is zeker, een bevestigde uitbraak zal een forse koersbeweging met zich meebrengen, of deze uitbraak nou omhoog of omlaag is.

Normaliter breekt dit patroon op haar krachtigst uit tussen de 80% en de 85%. Op dit moment zitten we op 67,3% van het patroon en zou de uitbraak dus nog even op zich kunnen laten wachten.

Nieuw koerspatroon

Kijkend naar de 4-uursgrafiek ziet het plaatje er een stuk frisser uit dan vorige week. Waar we vorige week nog bungelden tussen twee steun- en weerstandlijnen is er deze week een rising wedge patroon zichtbaar. Dit patroon kenmerkt zich door hogere bodems en hogere toppen.



Dit patroon, waar de bodem- en toppenlijn steeds meer naar elkaar toelopen, breekt in 69% van de gevallen neerwaarts uit. De eerste steunlijn bevindt zich op $6600.

De steunlijn daaropvolgend ligt momenteel rond de $6200. Deze lijnen dienen nauwlettend in de gaten gehouden te worden.

Conclusie

Concluderend kan ik stellen dat er een grote kans is dat de koers van bitcoin in de komende periode even op adem moet komen na de recente korte termijn opleving. Deze adempauze kan een neerwaartse beweging tot gevolg hebben.

Samenvatting