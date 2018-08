Vorige week was het enorm spannend: het was erop of eronder voor bitcoin. De cryptomunt bungelde op het randje van de afgrond richting $3200, maar hield uiteindelijk stand.

De koers trok daarna zelfs rustig aan. Ten opzichte van vorige week steeg de koers ongeveer 6%, zonder duidelijke fundamentele oorzaak.

De cryptomarkt kenmerkt zich door hoge volatiliteit. Van -10% tot een week met +10% naar een periode waarin de markt dood lijkt te zijn. Waar de aandelenmarkt maanden tot jaren over doet, duurt dezelfde cyclus bij crypto’s slechts enkele weken. Ook nu ziet het landschap er weer totaal anders uit.

Het gevaar is echter nog niet geweken. In mijn video van vorige week leg ik uit wat dit moment betekent en hoe hierop kan worden ingespeeld. Bekijk de video hier.

Waan van de dag

Terug naar de waan van de dag: de grafiek. Ten tijde van schrijven staat de koers -0,07% ten opzichte van 24 uur geleden. Op de lange termijn beweegt de koers zich nog steeds in een prachtig driehoekpatroon.



Het is nog maar de vraag of de koers hier opwaarts of neerwaarts uit zal breken. Over het algemeen breekt de koers neerwaarts uit, namelijk in 63% van de gevallen.

Het blijft echter wel technische analyse, dit is dus slechts een kansberekening. In de toekomst kijken kan ik niet. Zodra de uitbraak plaatsvindt weet ik in ieder geval hoe gereageerd moet worden.

Zijwaartse trend

Kijkend naar het korte termijn plaatje is te zien dat de grafiek schommelt tussen de $6200 en $6550. De korte termijn trend is neutraal.

Een doorbraak van $6550 zou een koersdoel van $6900 opleveren en een doorbraak van $6200 heeft een neerwaarts potentieel tot in ieder geval $6000.

Doordat de koers zich in een zijwaartse trend bevindt is het lastig in te schatten wat deze op korte termijn zal doen. Het is wachten op een doorbraak van de steun- of weerstandslijn.



Samenvatting