Daar was 'ie dan: na een week met een minieme beweging van -0,53%, ineens een stijging van minstens 10%. Komt dat zien, in cryptoland gebeurt het.

Maar hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De ene week ligt de markt nagenoeg stil, de andere week gaan de koersen door het dak. Toch is dit bij crypto's niet uitzonderlijk.

Zondag en maandag begonnen de altcoins, na een zeer stabiele week, rustig aan op te lopen. Ook bitcoin liep mee en noteerde maandag aan het einde van de dag een plus van net geen 2%.

Andere altcoins, waaronder stellar, profiteerden van een stijging van minstens 15%. Bitcoin bleef daarbij achter, ondanks het (FOMO) nieuws dat BlackRock, de grootste vermogensbeheerder van de wereld, interesse toonde in crypto's.

Koers door het dak

Ik vroeg me al af waarom dat positieve nieuws geen effect had op de koers. Als dit in december was gebeurd, had dit een megastijging teweeg gebracht. Tot dinsdag avond 20:00 uur. De koers van bitcoin schoot in een kwestie van nog geen tien minuten snoeihard omhoog. Om daarna op datzelfde niveau te blijven hangen.

Ik pak de grafiek er even bij om te laten zien wat er gebeurde. Het grote plaatje schetst een duidelijk beeld. Nadat bitcoin vanaf mei in een neerwaartse trend bewoog, kwam de koers tussen halverwege juni en halverwege juli in een consolidatiefase terecht.

In de onderstaande afbeelding is een duidelijke opwaartse uitbraak te zien. Of de opwaartse (lange termijn) trend hiermee is bevestigd, is nog even afwachten. Kijkend naar het grotere patroon heeft de koers nog ruimte om te stijgen naar $7.800.

Ik zet daar echter mijn vraagtekens bij, gezien het feit dat de koers zo abrupt omhoog schoot.



Ascending Triangle

Nu pak ik de korte termijn grafiek er even bij. Op de onderstaande 4-uursgrafiek is duidelijk te zien dat de koers uit een driehoekpatroon is gebroken.

Dit driehoekpatroon heet een Ascending Triangle en in 60% van de gevallen breekt de koers hierbij opwaarts uit. Door middel van de "klap en flap"-regel kan het koersdoel worden berekend (de lichtblauwe blokken in de grafiek). Het koersdoel bevond zich rond de $7.600.

Dit is precies volgens het boekje verlopen, ondanks het feit dat het volume achterbleef en de RSI zich al enige tijd in een oversold gebied bevindt.



Sinds december 2017 is de RSI niet meer zo hoog geweest. Normaliter staat dit gebied voor een verkoopzone. Ik wacht toch liever op negatieve divergentie, wat voor mij een extra bevestiging is. Deze divergentie laat nog even op zich wachten.

Ik wil u graag nog op één ding wijzen. De stijging van afgelopen dinsdag is behoorlijk rap gegaan. Zo steeg de koers bijna 10% in slechts tien minuten, wat goed te zien is in de 15-minutengrafiek hieronder. Een stijging van deze proportie in zo’n kort tijdsbestek heb ik al geruime tijd niet meer gezien. Trek uw eigen conclusies hieruit, maar voorzichtigheid lijkt geboden.



Het koersverloop voor de komende periode is erg lastig te bepalen. Te zien is dat de koers op dit moment op adem komt, en rond de $7.500 en de $7.300 schommelt. Ik zie op dit moment geen duidelijke patronen noch divergenties. Het is even afwachten dus.

Samenvatting

Koersdoel van de Ascending Triangle is $7.600 is bereikt.

Korte termijn: steunlijn ligt rond de $7.300, weerstandslijn rond de $7.500.

Afwachten op negatieve divergentie op de 4-uursgrafiek.

Koers komt momenteel op adem.





Bekijk hier ook de video van Madelon Vos.