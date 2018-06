Handel in crypto’s op eToro: hét sociale handelsnetwerk

- advertorial -

Of het nu de spanning is, een rotsvast geloof in de blockchain technologie, het rendementsperspectief of misschien wel omdat iedereen het erover heeft: iedere cryptobelegger heeft goede en minder goede redenen om te beginnen met beleggen in cryptocurrencies.

Er is momenteel geen belegging die zo mysterieus en aantrekkelijk is als bitcoin. De cryptovaluta heeft al miljoenen beleggers wereldwijd aangetrokken en groeide sneller dan elke andere belegging in de geschiedenis.

Zo steeg de digitale munt in de eerste 4 jaar van minder dan 0,01 dollar naar een verbluffende 1250 dollar. De mysterie zit voor veel beginnende cryptobeleggers vaak ook in een stuk onduidelijkheid. Naast de uiteenlopende redenen om ermee te beginnen, hebben zij nog minstens zoveel vragen.

Spreekt u de taal van blockchain?

Wat is het nu precies het verschil tussen bitcoins en altcoins? En welk type wallet past het beste bij u?

eToro heeft een handige woordenlijst samengesteld die u kan helpen om een beter begrip te krijgen van de taal van blockchain. Door een rekening te openen bij eToro wordt u bovendien lid van een community van beleggers uit 140 landen die graag hun kennis over de ontwikkelingen op de cryptocurrency-beurzen met u delen.

Profiteer van de revolutie in sociaal beleggen

Naast de mogelijkheid om via een gebruikersvriendelijk handelsplatform zelfstandig te beleggen, kunt u bij eToro dus profiteren van de kennis van andere beleggers.

Met de CopyTrader™-technologie van eToro kunnen cliënten namelijk de portefeuilles van andere beleggers en hun beleggingstransacties kopiëren. Op eToro’s platform voor sociaal beleggen kan iedereen een leider en een volger worden.

Een ervaren eToro-trader aan het woord

Jay Edward Smith (jaynemesis) is een ervaren eToro-trader. Hij is erg enthousiast over sociaal beleggen:

“Het is een fantastische vinding, want het stelt iedereen in staat om te profiteren van de ontwikkelingen op wereldwijde financiële markten. Ook voor beginnende en kleine beleggers wordt er nu een gelijk speelveld gecreëerd. Ik vind het daarnaast geweldig om onderdeel te zijn van een community en chat dagelijks met mijn ’copiers’.”

Tip voor de beginnende cryptobelegger

Jay geeft de beginnende cryptobelegger nog een belangrijke tip: “Zelfs als u van plan bent om op korte termijn te handelen, overweeg altijd of de investering de moeite waard kan zijn om op lange termijn te beleggen voor het geval dat de transactie niet meteen het beoogde resultaat oplevert.”

Lees het gehele interview hier of neem een kijkje op Jay’s profiel.

Creëer uw eigen crypto-portefeuille

Enthousiast geworden? Bij eToro kunt u handelen in verschillende crypto’s: Bitcoins, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Stellar, NEO, Bitcoin Cash, Ethereum Classic en Cardano. Lees meer over deze verschillende cryptocurrencies in dit handige overzichtsartikel.

Online kunt u een rekening openen, waarmee u vrijwel direct kunt handelen.

Word nu lid van de eToro community en open een rekening.

Disclaimer: Handelen brengt risico's met zich mee. Zet niet meer kapitaal op het spel dan u bereid bent te verliezen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Deze inhoud is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en is geen beleggingsadvies. De prijzen van cryptovaluta kunnen sterk fluctueren. Daarom passen cryptovaluta niet bij alle beleggers. De handel in cryptovaluta staat niet onder toezicht van enige regelgevende EU-instantie.