Een van de grootste bitcoin ATM-fabrikanten ter wereld, General Bytes, heeft onlangs tien nieuwe cryptocurrency-geldautomaten op tien verschillende plekken in de Praagse metro in geïnstalleerd. Vanaf vandaag kunnen forenzen die met de metro in Praag reizen digitale assets kopen en op verschillende locaties verspreid over het vijfde drukste metrosysteem van Europa handelen.

De Praagse metro heeft dagelijks meer dan 1,6 miljoen mensen over de vloer en is een van de drukste metrosystemen van Europa.

De General Bytes-machines bevinden zich in Mustek, Nádraží Veleslavín, Dejvická, Florenc, Cerný Most, Zlicín, Pankrác, Flora, Skalka en Hlavní Nádraží. Bovendien biedt General Bytes een gedetailleerde kaart en beschrijving van elke locatie op de website.

De Tsjechische overheid kijkt relatief positief naar cryptocurrencies, zo ook politici. De belastingdienst en de Tsjechische Nationale Bank schreven vorig jaar een paper met de naam 'Don't be afraid of Bitcoin'.

Vorig jaar voegde de bekende online retailer Alza cryptocurrencies als betaalmiddel toe en plaatste zij twee Bitcoin-geldautomaten in de showroom van het bedrijf. Slechts drie dagen geleden kondigde een van de grootste energieleveranciers in de Tsjechische Republiek, Pražská Plynárenská, aan dat het BTC accepteerde voor betalingen.

Met de tien nieuwe machines heeft Tsjechië nu in totaal 46 cryptocurrency-geldautomaten en 27 van die apparaten bevinden zich in Praag. Een groot deel van deze wordt geproduceerd door General Bytes. Volgens Coinatmradar heeft General Bytes 858 van de 3.122 cryptocurrency geldautomaten wereldwijd.