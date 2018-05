Prijsanalyse: Bitcoin op rand van afgrond

Zo zo, het was mij het weekje wel: schommelingen van 10% waren geen uitzondering. Ondanks het zonnetje gebeurt er eindelijk weer wat op de markt, na een behoorlijk lange en saaie periode van schommelingen rond de 5%.

Vorige week gaf ik aan dat bitcoin mogelijk positief uit haar falling wedge zou kunnen breken. Helaas is technische analyse geen exacte wetenschap, dus ook de TA en ik zelf dus, zit er wel eens naast. Vorige week was een schoolvoorbeeld van een mislukt patroon. Hier zal ik straks dieper op ingaan.

Eerst even naar het marktbeeld van deze week. Er is mijns inziens aardig wat positief nieuws rondom crypto's in het algemeen. Echter doet dit nagenoeg niks met de koers, in positieve zin.

Korte terugblik

Zoals iedere week zoom ik eerst uit, om het grotere plaatje te bekijken. Daar ziet u aan de linkerkant nog steeds de Symmetrical Triangle. De uitbraak van dit patroon had een te laag positief volume om opgelucht adem te kunnen halen. Een forse koersstijging bleef uit en de koers loopt nu opnieuw in een Symmetrical Triangle.

Ik zie dat de koers deze week steun ondervindt op de onderste steunlijn van de nieuwe symmetrical triangle. Dit punt dient zeer nauwlettend in de gaten gehouden te worden. Een neerwaartse doorbraak uit dit patroon zou grote gevolgen hebben voor bitcoin.

Bij een doorbraak van de onderste steunlijn kan de koers ten eerste terugvallen naar de steun rond $6.500, waar de bodems liggen van begin april.



Korte termijn

Op de 4-uurs grafiek signaleerde ik vorige week een Falling Wedge. Zoals eerder aangegeven is dit is een bullish patroon, met een grote kans dat dit patroon opwaarts uitbreekt. Wat er echter gebeurde was dat het patroon eerst naar boven uitbrak, om daarna toch terug te vallen en aan de onderkant uit te breken. Dit wordt ook wel een fakeout genoemd. Het was een schoolvoorbeeld van een mislukt patroon.

Momenteel ondervindt de koers steun op de blauwe oplopende supportlijn. Zoals u in bovenstaande grafiek kunt zien, is dit een cruciaal punt. De komende vier uur moeten uitwijzen of de koers hier steun zal ondervinden. Deze oplopende steunlijn ligt momenteel rond de $7.425. Onder deze steunlijn bevindt zich nog één steunlijn die de vrije val kan opvangen, deze ligt rond de $7.000.

Afwachten is of er op de RSI positieve divergentie zal ontstaan, wat een positieve beweging teweeg zal kunnen brengen. Op dit moment is het slechts afwachten geblazen of de koers de supportlijn zal behouden. Het is dus erop of eronder voor bitcoin.



Belangrijkste punten