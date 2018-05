Een nieuw onderzoek onder cryptohandelaren komt met interessante feiten over de disbalans tussen mannen en vrouwen. Slechts een kleine 10% van de cryptotraders is vrouw.

Ook bleek dat de meesten weinig tot geen ervaring hebben met handelen. Daarnaast blijken cryptohandelaren vaak de studenten of werkenemers in verkoop- en marketingfuncties.

Beginners in de meerderheid

Het grootste sociale handels- en beleggingsnetwerk, Etoro, heeft een gebruikersonderzoek uitgevoerd. Dit om erachter te komen hoe de demografie van een cryptocurrency-investeerders eruit ziet. Hiervoor hebben ze gekeken naar de openbare profielen op het netwerk.

Een interessant punt dat uit de gegevens naar voren komt, is dat een absolute meerderheid van de handelaars vrijwel geen beleggingservaring heeft. Maar liefst 81,96% is op beginnersniveau, 10,66% is gemiddeld en slechts 7,38% kwalificeert voor een gevorderd niveau.



Het is niet echt verrassend dat het overgrote deel (15,05%) van de handelaren werkzaam is in de IT- branche. Ook de financiële sector wordt goed vertegenwoordigd met 8,48%.

Een minder voor de hand liggend resultaat is het relatief grote aandeel van mensen die een functie in de marketing of sales hebben. Dit aandeel bedrof 14,49%. De overige 30% heeft momenteel geen werk: deze bestaat voor 13,85% uit studenten, voor 2,06% uit pensionados en 14,74% werklozen.

Vrouwen bezitten XRP

Demografisch gezien is er een gebrek aan vrouwelijke vertegenwoordiging binnen de crypto- en blockchaincommunity. Voor cryptohandelaren wijkt dit niet af van de norm.

Uit de gegevens blijkt zelfs dat minder dan een tiende van de cryptohandelaren vrouw is. Zij hebben slechts 8,5% marktaandeel in vergelijking met 91,5% voor de mannen.



Hoewel er andere factoren in het spel kunnen zijn, bevindt bitcoin zich op het kruispunt van technologie en financiën. Beide gebieden kampen met een zeer grote disbalans tussen de seksen, daarom zijn deze resultaten niet verwonderlijk.

Wat wel interessant is, is de verschillen tussen mannen en vrouwen betreffende het bezit van cryptocoins. Het onderzoek van Etoro bracht aan het licht dat XRP oververtegenwoordigd is in de portefeuille van vrouwen, terwijl ETC, BCH en LTC vooral veel bij mannen te vinden zijn. Bitcoin is bij beiden even populair.