Bitcoin blijft populairste cryptomunt

Nederlanders investeren het meeste geld in bitcoin. Van het geld dat Nederlanders in cryptovaluta investeren, zit 43% in bitcoin. Verder spreiden bezitters hun investering met name over ether, XRP en litecoin. Dat blijkt uit een onderzoek van Multiscope.

Ondanks dat er inmiddels meer dan duizend cryptomunten op de markt zijn, blijft bitcoin de populairste munt om in te investeren, schrijft Multiscope in een persbericht. Maar liefst 7.364 Nederlanders deden mee aan hun onderzoek, de Cryptovaluta Monitor.

Populairste cryptomunten

Naast de investering in bitcoin spreiden bezitters hun geld over verschillende andere crypto's. Dit zijn de populairste cryptomunten van Nederland:

Bitcoin (43%)

Ethereum (11%)

Litecoin (5%)

Dogecoin (3%)

Nederlanders die van plan zijn te investeren in cryptovaluta, en dus nog geen crypto's bezitten, gaan voor bitcoin (38%). Bitcoin wordt daarbij op de voet gevolgd door XRP (34%) en ether (29%). De kleinere digitale munten, zoals NEO (13%) en stellar (11%) staan ook in de top 10 voor toekomstige investeringen.

Ongekend populair

De bekendheid van bitcoin in Nederland is ongekend hoog, maar liefst 95% van de consumenten kent deze cryptovaluta. Sterker nog, de naam bitcoin is veel bekender dan de verzamelnaam cryptovaluta. Slechts iets meer dan de helft (57%) kent deze term.

Andere munten zijn nauwelijks bekend in Nederland. Ether (20%), litecoin (15%) en XRP (14%) volgen op ruime afstand van bitcoin.

Doelgroep

Bezitters van cryptovaluta zijn vooral mannen van 18 tot 34 jaar. Ze zijn over het algemeen hoog opgeleid en hebben een bruto inkomen van maximaal 3.500 euro per maand.

Bezitters zijn gemiddeld 25 minuten per dag bezig met cryptovaluta. Dat houdt in dat ze in die tijd de koersen volgen, handelen in de munten of praten er met anderen over.