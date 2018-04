Prijsanalyse: Bitcoin terug van weggeweest?

Crypto lijkt haar comeback te maken. De koersen stijgen de laatste paar dagen steady en ook is er in de media veel positiviteit rondom de cryptomarkt. Zo las ik vanmorgen onderstaand krantenartikel dat kopte: "Nederland, geef bitcoin een kans." Positiever kan bijna niet...

Today in a Dutch News Paper:



?? “Holland, give #bitcoin a chance”



Very very nice to see that the main stream media are not that negatieve about #btc anymore! pic.twitter.com/ACXdddPgwb — ? Maddie (@Misssbitcoin) April 26, 2018

Waar de ex-CEO van Paypal vorige week nog zei dat bitcoin de grootste scam op aarde is, voert positiviteit vandaag de dag weer de boventoon. Is dit de laatste stuiptrekking van crypto? Of staan wij aan de vooravond van het moment waarop de crypto's uit het dal zullen klimmen. We weten het namelijk allemaal: morgen kan het zo weer anders zijn, dit is crypto!

Wat kunnen we tot dusver stellen betreffende crypto en bitcoin in het bijzonder? En wat zegt de grafiek hierover - of eindelijk andersom - wat doet dit positieve sentiment met de grafiek?

Korte terugblik

In de technische analyse wordt gebruik gemaakt van verschillende manieren van analyseren en verschillende tools. Een van deze manieren is patroonanalyse. Het patroon dat bitcoin sinds eind december 2017 aan het maken was, is er een uit het boekje, zo mooi.

Een technisch analist en trader handelt vaak op het uitbraak moment van een desbetreffend patroon. In de onderstaande situatie met lagere toppen en hogere bodems valt dit patroon onder de noemer Symmetrical Triangle.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Een patroon zoals de bovenstaande kan beide kanten op uitbreken. Na de uitbraak van dit patroon kan een grote (opwaartse of neerwaartse) beweging worden verwacht. Ook het alsmaar afzwakkende volume, is een bevestiging van het feit dat de uitbraak groots zal zijn. Volgens de Dow Theory moet het volume immers de trend bevestigen. Daarom was het afwachten tot de koers een van de doorlopende blauwe lijnen zou raken.

De uitbraak

En daar ging die, op 20 april wist de koers met een enorme candle uit te breken, om deze de dag erna te bevestigen met een extra candle die boven de blauwe weerstandslijn sloot. De koers steeg (vanaf het uitbraak moment) in vier dagen van $8460 naar $9726, dat is een stijging van - slechts - 15%.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Lange termijn vooruitblik

Maar ja, alles leuk en aardig, maar de bovenstaande uitbraak is verleden tijd, de hamvraag blijft, hoe nu verder?

Er zijn drie redenen waarom een technisch analist zich in mijn optiek zorgen zou kunnen maken.

Allereerst, de uitbraak die verwacht werd was veel groter dan tot nu toe gebeurd is. Een stijging van 15% in vier dagen is in cryptoland niet bijzonder spectaculair. De uitbraak had eigenlijk veel krachtiger moeten zijn.

Daarnaast is er een ander punt dat toch wat zorgen baart en dat is het volume. Het volume hoort volgens de Dow Theory de trend te bevestigen. Is de trend opwaarts, dan hoort hoort het volume hierin mee te gaan, en andersom. Als dit niet het geval is ontstaat er divergentie en dat is geen goed teken.

Als laatste punt is de RSI op de bovenstaande 1 dag-grafiek (candlesticks van 1 dag) relatief hoog. Op zichzelf staand heeft dit geen betekenis, echter is dit in combinatie met de divergentie op het volume en de relatief slappe uitbraak niet zo'n goed teken.

Ondanks de negatieve bovenstaande punten heeft de koers momenteel vooralsnog steun op de EMA-50.

Mocht de koers door de EMA-50 heen zakken, dan kan er worden gesteld dat er nog ruimte is om bitcoin even een adempauze te gunnen. Deze pauze zou in de perfecte situatie uitkomen op de bovenste weerstands-/steunlijn van de Symmetrical Triangle.

Korte termijn

De 4 uurs-grafiek ziet er mooi uit. Te zien is dat de koers na de uitbraak op 20 april nog even doorliep, en daarna kortstondig terugviel. Momenteel heeft de koers steun op $8.760. Het volume neemt toe, wat divergentie inhoudt; dit is een positief teken. Afwachten is of te koers de steun houdt, of dat hij hier doorheen zakt.

Op basis van de toolset gebruikt in de onderstaande grafiek, is het lastig om een duidelijk koersdoel te bepalen. Verstandig is om de blauwe doorbroken weerstand-/supportlijnen in de gaten te houden. $8.960 en $8.760 zijn de dichtstbijzijnde weerstand-/steunlijnen.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Belangrijkste punten