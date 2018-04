Nasdaq staat ervoor open om in een later stadium ook cryptocurrencies zoals bitcoin aan te bieden, zei ceo Adena Friedman vandaag tegen Cnbc.

"Certainly Nasdaq would consider becoming a crypto exchange over time, if we do look at it and say 'it's time, people are ready for a more regulated market,' for something that provides a fair experience for investors."

"I believe that digital currencies will continue to persist it's just a matter of how long it will take for that space to mature, once you look at it and say, 'do we want to provide a regulated market for this?' Certainly Nasdaq would consider it."

Actie tegen slechte exchanges

Ook kwam vandaag het nieuws naar buiten dat Nasdaq definitief het initiatief van de Winklevoss broers ondersteunt. Cameron en Tyler Winklevoss, gaan samenwerken met Nasdaq Inc. om manipulatie en slecht gereguleerde exchanges tegen te gaan.

Gemini Exchange zal de bewakingssoftware van Nasdaq, SMARTS, gebruiken om de markt te controleren op omstreden handelspraktijken. Cameron Winklevoss, president and co-founder van Gemini, zei hier in een interview met de New York Times het volgende over:

"We’re doing this because we believe in the importance of creating a rules-based marketplace. We believe this is where things are headed."

Dit nieuws heeft vooralsnog nog geen of nauwelijks positieve invloed op de koersen van de crypto's. Zoals hieronder is te zien, vloeit het bloed nog steeds door de denkbeeldige straten van cryptoland.