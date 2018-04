Duitse Beurs lanceert crypto-app zonder transactie fees

De in Duitsland gevestigde beurs, Börse Stuttgart, heeft aangekondigd een crypto-app te lanceren die geen kosten in rekening brengt voor gedane transacties. De app zal Bison worden genoemd.

Net als veel andere crypto-exchanges, zal het bedrijf eerst beginnen met het verhandelen van bitcoin, litecoin, ripple en ether. Hierna zullen andere tokens volgen.

De details over de app werden vrijgegeven door Swoba Labs, een dochteronderneming van Börse Stuttgart, die de Bison App ontwikkelden. Helaas voor Nederlandse cryptofans, is de app vooralsnog alleen beschikbaar in Duitsland.

Cryptoradar

De managing director van Swoba Labs, Ulli Spankowski, zei het volgende:

“Bison makes trading in digital currencies easy. It is the first crypto-app in the world to have a traditional stock exchange behind it. With Bison, also registering and providing proof of identity is less complicated.This is exactly what Bison is optimized to provide.”

De applicatie bevat een Cryptoradar dienst, die met behulp van kunstmatige intelligentie het meest relevante nieuws op social media naar haar gebruikers brengt. Het primaire doel van deze functionaliteit is om de gebruikers op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in de cryptowereld, en natuurlijk om nieuwe cryptopareltjes te ontdekken.

Doordat Bison geen handelskosten in rekening brengt, is de verwachting dat de app snel populair zal worden binnen de cryptocommunity.