Prijsanalyse: Bitcoin stevent af op grootse uitbraak

Vorige week was het even schikken geblazen toen de koers van bitcoin na een daling van 28% een nieuwe, voorlaatste, low maakte op $6.430. De afgelopen week daalde de koers van $9.020 naar $6.430. Vandaag ondervindt de koers steun op $6.860 met een plus van 0,84% over de afgelopen 24 uur.

Het technische beeld van bitcoin is niet zo helder, de koers lijkt rond te dobberen en bitcoin was relatief stuurloos. Er lagen twee duidelijke steun- en weerstandslijnen op $7.836 en $9.037. Ook gaf ik eerder aan dat de RSI relatief hoog stond, wat een kortstondige daling zou kunnen opleveren.

Steunlijn

Op de onderstaande 4-uurs grafiek is te zien dat dat de koers onder de steunlijn op $7.836 is gezakt. Daarmee is de stijgende steunlijn, die al vanaf september 2017 standhield, doorbroken. Deze doorbraak was cruciaal en bevestigt dat bitcoin nog lang niet uit haar bearish neerwaartse trend is gebroken. De volgende supportlijn ligt dan ook op $6.120.



Klik op het plaatje voor een grote versie



Normaliter bekijken we alleen de 4-uurs grafiek, omdat dit beter werkbaar is voor handelsbeslissingen op weekbasis. In dit unieke geval is het echter van belang om ook het grotere plaatje te laten zien en de daily grafiek er bij te pakken.



Klik op het plaatje voor een grote versie



Zoals eerder aangegeven is de kracht uit de markt aan het wegebben. Al vanaf januari is te zien dat de koersbewegingen steeds kleiner worden. Op de grafiek is dan ook duidelijk te zien dat de toppen lager worden, maar de bodems hoger.

Perfecte plaatje

Deze lagere toppen en hogere bodems vallen onder de noemer Symmetrical Triangle en het patroon hierboven is er een uit het boekje, zo mooi. Dit is een patroon waarop een grote uitbraak verwacht kan worden. Dit wordt tevens bevestigd door het lager wordende volume.

De kans dat het patroon opwaarts uitbreekt is even groot als een neerwaartse uitbraak. Om een goede handelsbeslissing te maken is het van belang om te wachten op de uitbraak en de bevestiging hiervan.

Op het moment van schrijven is de RSI relatief laag, er is dus nog ruimte voor de RSI om kortstondig opwaarts te bewegen. Dit zal wel gaan op een relatief kleine koersbeweging, ten opzichte van de daling.

Belangrijkste punten: