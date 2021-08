Sensatie met all-time high en grote namen

De AEX-indicatie is een all-time high na weer records op Wall Street. Azië ligt aardig op Japan na - Chinese tech herstelt - en verder beweegt er nu amper iets. We doen het vandaag weer met veel Q2-cijfers en inkoopmanagersindices dienstensectoren in juli. China valt alvast wat mee en Japan tegen.

IMCD maakt mooie Q2-cijfers en glimmende outlook bekend. Het aandeel draait alleen al lang als een lier en is peperduur, ofwel raad maar of dit voldoende is voor de koers straks. We hebben vaker dalingen op mooie cijfers gezien.



JDE Peet's verslaat de verwachtingen, deed in Q2 zijn voordeel met de horeca die weer gedeeltelijk openging en blijft bij 3-5% groei dit jaar en op (lange) termijn.



Wolters Kluwer rolt nu door met Q2's, levert weer en de outlook gaat ietsie omhoog. Het interimdividend is €0,54. Ook hier geldt dat bedrijf en aandeel al tijden prachtig presteren, waardoor het fonds erg duur is.



Dan dit, primeur van DFT. Eindelijk het bericht waarvan...? Ik heb nooit begrepen waarom Royal Dutch Shell altijd alleen verantwoordelijk is gehouden voor alles wat misging en was in Nigeria, maar ik begrijp wel meer niet.

Er is nog meer Shellnieuws: de CEO verkoopt een handvol aandelen. Ik zou hier niet te veel conclusies aan verbinden - even wat geld nodig? - en ik zie ook nog geen bevestiging bij de AFM.



Dan ben ik er nog niet, want Ahold Delhaize heeft mogelijk een belastingakkefietje van honderden miljoenen in België.

Fiscus eist honderden miljoenen van Delhaize https://t.co/6hPmd9CDKY — De Tijd (@tijd) August 3, 2021

De opening dan met bar weinig beweging. Tencent doet +3,5% in een herstelrally en Lyft deed gisteravond +0,3% op Q2's.



De rentes dan, of wat er nog van over is. Niet veel te doen in ieder geval nu.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:50 Groene opening AEX voorzien

07:41 'Belgische fiscus eist honderden miljoenen van Ahold Delhaize'

07:21 Omzetgroei voor JDE Peet's

07:10 IMCD zet groei door

06:58 'Shell overweegt exit uit Nigeria'

06:51 Ajax verlengt contract met Christian Rasmussen

06:44 Europese beurzen openen hoger

06:38 Chinese dienstensector hervindt groei

06:34 Japanse dienstensector krimpt iets harder

06:31 Bijna 200 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

03 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

03 aug Lyft boekt positief resultaat

03 aug Wall Street naar nieuw record

03 aug Olieprijs daalt

03 aug Winst op Wall Street

03 aug Europese beurzen sluiten hoger

03 aug AEX scherpt record opnieuw aan

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt geen shorts. De agenda draait om inkoopmanagersindices dus:

07:00 IMCD - Halfjaarcijfers

08:00 Wolters Kluwer - Halfjaarcijfers

00:00 JDE Peet's - Halfjaarcijfers



07:00 Commerzbank - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 General Motors - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Plug Power - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers tweede kwartaal (VS)



00:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Jap)

02:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Juli (Chi)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Juli (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juli (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (VK)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juni (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juni (Bel)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Juli (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - Juli def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Alweer, we weten al bijna niet meer anders:

The S&P 500 set a fresh closing high on upbeat corporate earnings. Read more https://t.co/HcVU6bVtm9 pic.twitter.com/g7pyH43ClP — Reuters Business (@ReutersBiz) August 4, 2021

+3,5%, let op Prosus:

China's Tencent said it would further curb minors' access to its flagship video game. Its shares fell after a state media article described online games as ‘spiritual opium,’ wiping almost $60 billion from its market capitalization. Read more here: https://t.co/EpidqtaaKI pic.twitter.com/dBHXcuSZyS — Reuters Business (@ReutersBiz) August 4, 2021

De SEC hield in het Congres gisteren toch even een rant tegen bitcoin en crypto... Geen koersreactie.

WATCH: The chair of the U.S. Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, said cryptocurrency 'asset class is rife with fraud, scams and abuse in certain applications' and called on Congress to give the agency more authority to oversee the sector https://t.co/gnTCFS7WG5 pic.twitter.com/qF5DwgvFyU — Reuters Business (@ReutersBiz) August 4, 2021

Maar ook:

SEC chief Gary Gensler gave what may be the strongest sign of support yet for a Bitcoin ETF. Crypto fans, though, are not exactly thrilled. https://t.co/cCM7KCHaaU — Bloomberg Markets (@markets) August 3, 2021

Fantasie!

DHL Express, a unit of German logistics group Deutsche Post, plans to build the first electric flight delivery network. Read more https://t.co/GV9OMktsdj pic.twitter.com/qBd98WKdf1 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 4, 2021

Het wachten is nu op Bitter Bal Coin:

WATCH: Coffee coin, the first cryptocurrency in the world backed by coffee stocks, appreciated more than 35% in its first month driven by frosts in Brazil and investor demand pic.twitter.com/VlFCmjcRcv — Reuters Business (@ReutersBiz) August 4, 2021

Wat hier nog over te zeggen?

Veel plezier en succes vandaag.