Weinig nieuws, maar hogere koersen voorbeurs en een leuke agenda

Het is niet voor het eerst dat op dit uur de futures weer rustig openen. Er is ook amper nieuws.

Aandelen doen even hoger na een vlak Wall Street met toch een nieuwe all-time high voor de Nasdaqjes, de rentes neigen een basispuntje hoger, de dollar is nog aan de koffie, commodities presteren wisselend - koper gaat wel hard - en zelfs crypto doet het met een nul voor de komma. Het blijft wel loeispannend daar.

Het enige nieuws dan voorbeurs: we beginnen zowat al aan Q3, maar hier is nog het BBP cijfer Q1. Vanmiddag komt ook de VS door met alweer de tweede herziening van het BBP. Normaal gesproken is er geen koersreactie. Interessanter voor de beurs is de Ifo Geschäftsklima om 11:00 uur over deze maand

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2021 met 0,8 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Bij de eerste berekening was de krimp 0,5 procent. https://t.co/6UKZsc6oLO pic.twitter.com/rkZchzdMBM — CBS (@statistiekcbs) June 24, 2021

Verder zijn er nog cijfers van Nike, FedEx en BlackBerry, zijn er jobless claims en debatteert het Huis van Afgevaardigden voor het eerst over de voorgestelde anti-trustwetten om Big Tech aan te pakken. Verder is het wachten op het H1-cijferseizoen wellicht volgende maand voor echt nieuwe inspiratie voor aandelen.

De opening komt ons in ieder geval bekend voor.



Marktbreed is er behalve koper niets te zien:



De rentes zijwaartsen per saldo?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies:

Heineken: naar €120 van €113 (outperform) - Credit Suisse

De agenda heb ik al doorgenomen, op het rentebesluit van The Auld Lady of Threadneedle Street na:

09:00 IMCD notering €1,02 ex-dividend

10:00 Duitsland Ifo business klimaat jun 100,2

13:00 BoE rentebesluit 0,10%

14:30 VS orders duurzame goederen mei +2,1% MoM

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS BBP Q1 (2e herziening) +6,4% QoQ (geannualiseerd)

22:00 Nike Q4-cijfers (gebroken boekjaar)

22:00 FedEx Q2-cijfers (gebroken boekjaar)

22:00 BlackBerry Q2-cijfers (gebroken boekjaar)

En dan nog even dit

En weer records, wie kijkt daar nog van op?

Tech stocks once again powered Wall Street, driving the Nasdaq to its second consecutive record closing high https://t.co/q9bTuTUajx pic.twitter.com/8tSQH3mbf7 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 24, 2021

De Fransen wijzen het bod af:

Er ligt een bod op tafel voor #Europcar. Koper zou de verhuurgroep willen inlijven voor €0,44 p.a. (€2,17mld). Naar verluidt zou #Volkswagen de dekselse bodemvisser zijn. In ieder een opportunistische poging ! pic.twitter.com/ExrBcULTeO — Tom Simonts (@TSimonts) June 24, 2021

Ieder nadeel heb...?

Mining bitcoin could be about to get a whole lot easier after China's crypto crackdown https://t.co/fdxERUfSUq — CNBC (@CNBC) June 24, 2021

Eindelijk?

WATCH: Ryanair CEO Michael O'Leary said bookings recovered very strongly over the last eight weeks, with particularly high volumes of bookings to Portugal and other summer destinations https://t.co/f7t5G7NXPK pic.twitter.com/qTa1K75XJc — Reuters Business (@ReutersBiz) June 24, 2021

Bij deze:

China to use more natural gas in energy mix to 2035 - CNPC https://t.co/Z1mBprlDvt pic.twitter.com/ibMxrJT2Kb — Reuters Business (@ReutersBiz) June 24, 2021

China is de grootste producent:

The U.S. is poised to bar some solar products made in China’s Xinjiang region, marking one of Biden's biggest steps yet to counter alleged human rights abuses https://t.co/Ii1ooBwh3L — Bloomberg (@business) June 24, 2021

Natuurlijk:

WATCH: Lego will make the transition from oil-based-plastic to recycled plastic to manufacture its iconic toy building bricks within 18 to 24 months https://t.co/JpZuYrQDfo pic.twitter.com/L5QNPs2tzY — Reuters Business (@ReutersBiz) June 24, 2021

Inderdaad, nooit gedoe bij Microsoft:

Even as Microsoft hovers around a $2 trillion valuation, it may avoid being included in the House’s antitrust bills aimed at big tech companies https://t.co/7RrzXHemwn — Bloomberg Markets (@markets) June 23, 2021

Hier wel:

If Musk’s 2018 race to manufacture the Model 3 was “production hell,” you can think of his Solar Roof problem as installation hell https://t.co/b0MDMfgnYc — Bloomberg Markets (@markets) June 23, 2021

Veel plezier en succes vandaag.