Saaie opening, maar genoeg tumult dollar, rentes en vooral commodities

It's the dollar, dummy! De futures openen weer eens vrijwel onveranderd, maar elders is meer dan genoeg te doen.

Gisteravond gaf ik het al kort mee, commodities gingen gisteravond compleet, massaal en collectief door het putje. De trigger was een combinatie (?) van China dat met grondstoffenmaatregelen komt en Wall Street dat een havikse Fed zowel in- (dollar omhoog) als uitprijste (rentes omlaag en technologie omhoog).

Dit is het beeld nu, herstel is er niet voor alles:



De gewogen commodity-index (hier die van Bloomberg) zit nog in het opgaande trendkanaal. Misschien is het wel een koop nu...?



Hier is die dollar die hard beweegt, maar er zijn geen gekke standen in de buurt:



Er is geen Nederland nieuws op dit na, wie staat daar op de voorpagina van De Tijd? Hier meer.

Vandaag op de voorpagina van De Tijd:



Gerecht dreigt met sluiten depots PostNL en GLS | Versoepelingen ondanks zorg om deltavariant



Lees de krant op uw smartphone of tablet: https://t.co/x779tlHDcC pic.twitter.com/gGazLZh0rC — De Tijd (@tijd) June 18, 2021

De opening komt weer bekend voor. Let om 12:00 uur en 16:00 uur wel, het is Quadruple Witching Day. Er expireren nogal wat optieseries.



Marktbreed doet Azië nog wel aardig en de dollar staat exact op 1,19. En die arme commodities.



De rentes blijven vooralsnog dicht bij huis:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met nog een nieuwtje Pharming en desinvestering Heijmans:

08:04 AEX probeert winstreeks voort te zetten

08:03 Duitse producentenprijzen in mei verder omhoog

07:37 'PostNL overtreedt in België regels zwartwerken en corona'

07:32 Heijmans verkoopt met AM 133 vastgoed aan Vesteda

07:14 Pharming benoemt Chief Medical Officer

07:14 Beursblik: RBC verhoogt koersdoel Basic-Fit

06:59 Europese beurzen openen iets lager

06:57 Bank of Japan laat rente ongemoeid

06:54 Japanse consumentenprijzen blijven onder druk

06:53 Meer dan 177 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

17 jun Uitstekend kwartaal Adobe

17 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

17 jun Verdeeld slot Wall Street

17 jun Olieprijs daalt

17 jun Wall Street noteert verdeeld

17 jun Europese beurzen sluiten verdeeld

17 jun Aegon meldt belang in Kin and Carta

17 jun AEX hoger gesloten

Analistenadvies:

Basic-Fit: naar €36,50 van €35 (sector perform) - RBC

De agenda met een grote optie-expiratie:

05:00 Japan rentebesluit BoJ UNCH -0,10%

08:00 Duitsland inflatie (PPI) mei +0,6% MoM & +6,3% YoY

12:00 & 16:00 uur: optie-expiratie

En dan nog even dit

De terugblik:

Conviction in the strength of the economic recovery pushed investors into U.S. technology stocks, driving the Nasdaq higher, although a post-Fed hangover left a subdued S&P nursing a very minor loss. More here: https://t.co/eVx8irrvsD pic.twitter.com/XDWrvze5I7 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 18, 2021

Hier nog even dat China verhaal:

Commodities from copper to corn tumble on China crackdown, rising dollar https://t.co/dGXaqaUPBd — CNBC (@CNBC) June 17, 2021

Het is 2021:

Banken lozen in hoog tempo spaarders https://t.co/LaUb7sISzT — FD Nieuws (@FD_Nieuws) June 17, 2021

Of liever naar El Salvador?

Chinese crackdown leads bitcoin miners to Texas and Florida: CNBC After Hours https://t.co/6uTb5XvhG8 — CNBC (@CNBC) June 17, 2021

Hold my beer:

5 things L Brands is doing to try to accelerate Victoria's Secret's turnaround https://t.co/uhiF5a6JYB — CNBC (@CNBC) June 17, 2021

#Fed balance sheet tops $8tn for the first time ever as Powell keeps printing press rumbling. Total assets rose by $111.9bn, most since March, due to increases in security purchases, traditional lending. Fed balance sheet now equal to 37% of the US's GDP. pic.twitter.com/VXhiDWE5T5 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 18, 2021

Meer vraag dan aanbod misschien?

Here's why the world is running short on computer chips https://t.co/RFS31aMIjJ — Bloomberg Markets (@markets) June 18, 2021

Een coin kan dus in een dag naar nul en dan is het huiliehuilie.

Tot slot: wij hebben er zin in vanmiddag!

Hebt u vragen over boek, spread, leverage, order flow, dark pools etc? Doen, want vandaag hebben we zo'n 'haai', van een high frequency trader, market maker en liquidity provider als gast in @IEXnl beurspodcast ?? pic.twitter.com/YrkjTeBIHy — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 18, 2021

Veel plezier en succes vandaag.