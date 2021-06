Slotcall: AEX weet nog net in het groen te klimmen

De ogen waren gisterenavond weer gericht op de Federal Reserve dat met zijn rentebesluit kwam. Zoals verwacht liet de Fed de rente ongewijzigd rond het nulpunt.

Op basis van dit nieuws begon de AEX (+0,2%) de beursdag slecht. Tegen het einde van de middag klom de index toch nog boven de slotkoers van gisteren uit.

Hoewel in maart nog werd gedacht dat tot 2024 geen renteverhoging zou plaatsvinden, gaat nu de meerderheid van de leden uit van twee renteverhogingen in 2023. Van de elf beleidsmakers gaan vijf er nog altijd vanuit dat dit tot 2024 niet aan de orde is.

Mede om deze reden staan de meeste verzekeraars er goed bij vandaag. Aegon (+1%) en ASR (+0,5%) sluiten de dag beide mooi in het groen. Anders is het voor NN Group (-0,7%), dat vandaag met een rode koers te kampen had.

Facebook kan verdubbelen

Sinds begin dit jaar is de koers van Facebook (+1,9%) 22% omhoog geklommen. Een flinke sprong, maar daarmee is het volgens IEX-analist Niels Koerts nog niet gedaan. De manier waarop Facebook inkomsten haalt uit zijn advertenties is steeds verfijnder. Daarbij komt dat het bedrijf is rap tempo nieuwe verdienmodellen ontwikkelt. Dit biedt volgens Koerts mogelijk veel potentie voor de toekomst.

Toch is er ook nog een flink risico. “Alles staat of valt met de kwestie of Facebook de winstgevendheid inderdaad met 15% per jaar kan laten groeien. De grootste bedreiging is Apple”, schrijft Koerts. Apple heeft recent een update doorgevoerd die Facebook dwars kan zitten.

Hoe groot deze bedreiging – en dus ook de potentie – leest u in de uitgebreide analyse van Facebook hieronder.

Dit is waarom de koers van Facebook mogelijk gaat verdubbelen #Facebook https://t.co/9vAXP91ZIq — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 17, 2021

Deutsche Post

Deutsche Post (-0,3%) gaat hard. Zowel bij de Q1-cijfers als enkele maanden later in mei heeft het bedrijf zijn winstverwachtingen opgeschroefd. Ook de prognose voor 2023 werd opgetrokken door Deutsche Post.

Het aandeel Deutsche Post is de afgelopen vijf weken met ruim 12% in waarde gestegen. Tel daar het uitgekeerde dividend van €1,35 per aandeel bij op en je komt op 15% uit. Aandelenanalist Peter Schutte was in zijn vorige analyse optimistisch over Deutsche Post, maar is hij dat nog steeds na deze forse koersklim? U leest het in de analyse hieronder.

Brede markt

Vandaag deed de AEX het vergelijkbaar met de andere Europese indices zoals Duitsland (+0,1%) en Frankrijk (+0,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met -4,7%. De index noteert nu 17,3 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-0,1%), Dow Jones (-0,6%) en Nasdaq (+0,8%).

De euro daalde met maar liefst 1,7% en noteert 1,192 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-4,7%) en zilver (-6,4%) gaan beide hard naar beneden.

Olie: WTI (-1%) en Brent (-1,2%) dalen beide ruim een procent.

Bitcoin (+1,5%) koerst in het groen.

Rentes

Met twee basispunten is de Nederlandse tienjaarsrente gestegen tot -0,08%.

Het Damrak:

Uit een onderzoek van de Britse waakhond Which? is Just Eat Takeaway (-0,1%) goedkoper zijn dan zijn concurrenten in het Verenigd Koninkrijk.

(-0,1%) goedkoper zijn dan zijn concurrenten in het Verenigd Koninkrijk. In een rapport van UBS komt naar voren dat de verkoop van T-Mobile Nederland geen negatieve invloed zal hebben op KPN (-0,4%).

(-0,4%). Berenberg verhoogde vandaag het koersdoel voor Alfen (+1,5%) van €76 naar €81. Een koopadvies is nog altijd van kracht.

(+1,5%) van €76 naar €81. Een koopadvies is nog altijd van kracht. ING stelde vandaag in een rapport dat de volatiliteit in mei positief was voor Flow Traders (+0,1%), maar dat dit in de zomerperiode tegen kan gaan vallen.

(+0,1%), maar dat dit in de zomerperiode tegen kan gaan vallen. Belgische ondernemer Marc Coucke is onder de kennisgevingsdrempel van 5% geschoten in Fagron (+0,8%).

Adviezen

ArcelorMittal: naar €36 van €32 en kopen - Goldman Sachs

Ontex: naar €10,80 van €9,70 en houden - Barclays Capital

Alfen: naar €81 van €76 en kopen - Berenberg

Agenda