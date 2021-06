Haviks rentebesluit, Fed houdt het spannend!

Een paar minuten onderweg in de persconferentie maakt voorzitter Jerome Powell duidelijk dat de Fed toch terug komt op haar eerdere (laconieke inflatie) verhaal.

POWELL SAYS INFLATION COULD TURN OUT TO BE HIGHER AND MORE PERSISTENT THAN WE EXPECT

De officiële fed Fund Rate is en blijft 0,00-0,25%, zoals beloofd.

Zei ik haviks? Hier is de ja maar al:

Fed's Powell tries to sound a bit more dovish Discussing liftoff now would be highly premature. Powell says this meeting was the 'talking about talking about' meeting. Dow pares some losses, US 10y yields come off today's highs.