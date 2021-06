Slotcall: KPN grootste verliezer op het Damrak

Al vanaf de beursgong vanochtend dwarrelde de AEX (+0,1%) in het groen. Unibail wist vandaag met 5,9% het sterkst te stijgen. Ook Just Eat Takeaway (+3,1%) en Adyen (+1,3%) wisten de dag voorspoedig af te sluiten.

Maar waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Vandaag was dat KPN, dat een koersdaling van 4,3% zal moeten verkroppen. Het zat er al een beetje aan te komen, maar EQT en Stonepeak hebben volgens het FD hun overnamepoging definitief gestaakt. Enigszins frappant is de koersdaling wel, gezien KPN begin mei al had aangegeven niet open te staan voor een overname.

Met honderden miljoenen in bitcoin

MicroStrategy heeft aangegeven $400 miljoen aan obligaties uit te willen geven, om vervolgens met de opbrengsten daarvan bitcoins te kopen. Op dit moment heeft het bedrijf al ruim 92.000 bitcoins in bezit.

De obligaties hebben een looptijd tot 2028 en worden bij institutionele beleggers geplaatst. De obligatie-uitgifte moet overigens nog wel worden goedgekeurd door toezichthouders.

Ik noemde Just Eat Takeaway in de intro al even. De maaltijdbezorger kreeg een brief van aandeelhouder Oceanwood, zo bleek vandaag. In de brief wordt Just Eat Takeaway opgeroepen de ‘hevige en onterechte onderwaardering’ aan te pakken, om zo te voorkomen dat het zelf een overnameprooi wordt.

PostNL

De komende drie jaar zal PostNL (-0,9%) zo’n €80 miljoen gaan spenderen – waarvan €25 miljoen nog dit jaar – om de digitalisering van zijn activiteiten te versnellen. De pakketbezorger wil op deze wijze zijn marktpositie in de Benelux versterken.

“PostNL kiest een goed moment uit extra te investeren en investeringen deels naar voren te halen. Immers, de cijfers zijn goed dankzij een extra omzetboost bij zowel Parcels als Mail uit Covid-19”, schrijft IEX-analist Martin Crum in zijn gedetailleerde analyse van PostNL die hieronder te vinden is. Wel wordt het een flinke opgave om de sterke cijfers van te houden.

B&S Group

B&S Group (+2,3%) heeft het de afgelopen tijd niet makkelijk gehad, en nog altijd moet het bedrijf de tanden op elkaar houden. Toch zijn er volgens aandelenanalist Peter Schutte hoopvolle ontwikkelingen bij B&S Group. Denk aan het nieuwe management dat de juiste strategische keuzes maakt en geluiden over margeverbetering. Dit biedt vertrouwen voor de toekomst. U vindt de volledige analyse van Peter Schutte hieronder.

Brede markt

De AEX deed het vandaag beter dan Duitsland (-0,1%), maar Frankrijk (+0,3%) geeft ons nog wel het nakijken.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt met 4,8% tot 17,2 punten.

Wall Street koerst in de min: S&P 500 (-0,3%), Dow Jones (-0,3%) en Nasdaq (-0,2%).

De euro zakt 0,1% noteert 1,218 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,3%) en zilver (-0,8%%) zakken beide een beetje weg.

Olie: WTI (+0,7%) en Brent (+0,4%) klimmen een paar tienden van een procent.

Bitcoin (-7,5%) zakt behoorlijk weg.

Rentes

Dalende rentes. De Nederlandse tienjaarsrente zakte met twee basispunten tot -0,07%.

Het Damrak:

Philips (-0,0%) heeft de ruilverhouding voor het dividend in aandelen voor het jaar 2020 vastgesteld. De verhouding is één nieuw gewoon aandeel voor elke 53,9278 bestaande gewone aandelen.

(-0,0%) heeft de ruilverhouding voor het dividend in aandelen voor het jaar 2020 vastgesteld. De verhouding is één nieuw gewoon aandeel voor elke 53,9278 bestaande gewone aandelen. Unibail (+5,9%) is de topper van het Damrak vandaag. Een eenduidige reden heb ik hier echter zo gauw niet voor kunnen vinden.

(+5,9%) is de topper van het Damrak vandaag. Een eenduidige reden heb ik hier echter zo gauw niet voor kunnen vinden. ABN Amro (-1,4%) heeft vanochtend aangegeven deelnemingen van Maas Capital te verkopen aan de investeringsfondsen van EnTrust Global.

(-1,4%) heeft vanochtend aangegeven deelnemingen van Maas Capital te verkopen aan de investeringsfondsen van EnTrust Global. Vanaf morgen openen alle 905 sportclubs van Basic-Fit (+0,1%) hun deuren weer. Op dit moment zijn de clubs in Frankrijk en België namelijk nog gesloten in verband met coronamaatregelen. Bank Degroof heeft de sportschoolketen vandaag wel van zijn kooplijst gehaald en het advies teruggebracht naar houden.

Adviezen

Basic-Fit: naar €40,60 van €29 en verlaagd naar houden - Bank Degroof

Agenda