Vlakke koersen, maar in de niches is het weer bingo

Het is rustig op de beurs. De futures openen vrijwel onveranderd met eigenlijk alleen koper (-2,9%) als uitschieter. Het agendapunt vandaag is het maandelijkse Amerikaanse Payroll Report, werkgelegenheidscijfers.

Nu zijn er wel nichemarkten, u kent ze intussen, waar u heel veel en ook de meest ongebruikelijke actie ziet. Met verrassende triggers. Zo staat bitcloin lager, omdat Elon Musk dit twitterde... Dat u het weet wat voor risico's u hier loopt. Meteen de scores nu dan maar:

Bitcoin -4,6%

Ethereum -5,4%

Dogecoin -11,6%

Haal er uit, wat er in zit? Ik geef AMC groot gelijk. Profiteren van waanzin, waarom niet?

AMC wants to sell 25 million more shares, CEO uses YouTube interview to lay out his case https://t.co/UJ25rX6f8B — CNBC (@CNBC) June 4, 2021

De koers deed -17,9% gisteren en -7,5% After Hours. U ziet aan de enorme high-low bar in de grafiek dat AMC gisteren zowat iedere denkbare koers deed. Ieder z'n hobby dan maar? Verbaas u, dit is een historische grafiek. Zo niet, dan gaan we pas echt wat meemaken de komende jaren :-)



Over naar ons. Familiebedrijf en lokaaltje Holland Colours heet cijfers. Omzet onder druk, wel een mooie cash flow. Pharming heeft Spaanse nieuws (schrik niet: geen griep), Galapagos heeft een filgotinib nieuwtje, Barclaus verlaagt ING en daarmee zijn we er wel op het Damrak.

De opening is al wekenlang flauw. Dit is alles na een miezerig dagje Wall Street. Gelukkig hebben we die crypto's en meme-aandelen nog, anders verveelden we ons wellicht. Er is weinig reuring en actie, maar de trend is voorzichtig opgaand. De VIX Index steeg +3,2% naar 18,1.



Marktbreed is er niet veel te zien op misschien koper na. Alle commodities dalen trouwens. De dollar is ook even opgehouden met zakken?



De rentes bekennen ook nog geen kleur.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Broadcom dat -0,2% deed op cijfers. Slack deed -0,6%.

Analistenadvies:

ING: naar under eight van equal weight (€9) - Barclays

De agenda kent alleen payrolls:

10:30 VK construction PMI mei 62,3

14:30 VS Non Farm Payroll Report mei +621K

14:30 VS werkloosheidspercentage mei 5,9%

14:30 VS loongroei mei +0,2% MoM

16:00 VS Fabrieksorders apr +1,3% MoM

En dan nog even dit

Terugblik:

WATCH: U.S. stocks wavered, with tech shares dragging on the S&P 500 and Nasdaq, as investors balanced concerns about inflation with relief about corporate tax hikes pic.twitter.com/7ZoOberobv — Reuters Business (@ReutersBiz) June 4, 2021

Vanmiddag dus Payroll Report:

U.S. job growth likely picked up in May, worker shortages still a challenge https://t.co/PfwPWXvBiI pic.twitter.com/jvluMJtAAK — Reuters Business (@ReutersBiz) June 4, 2021

Nee maar:

Ackman's Pershing Square SPAC nearing $40-bln deal with Universal Music Group -sources https://t.co/h51UV49ips pic.twitter.com/qiHtUbH9vs — Reuters Business (@ReutersBiz) June 4, 2021

Verrassende fantasie:

WATCH: United Airlines wants to bring back supersonic air travel with ultra-fast jets https://t.co/HaJzAhpVxI pic.twitter.com/qX244GW3P0 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 4, 2021

De eeuwige discussie:

Short selling plays several important roles in the market, including accurate price discovery and early detection of fraud. Analysts warn that social media and meme stocks could bring about changes to the practice. https://t.co/diwqgOZxyw pic.twitter.com/ZfNGOYz1Kp — CNBC (@CNBC) June 4, 2021

Oh jee!

.@katerogers reports on the rise in the price of coffee and what it could mean for consumers. https://t.co/EM9mxOAcmC pic.twitter.com/LdCpIi3bul — CNBC (@CNBC) June 3, 2021

Alsof het dogecoins zijn...

#Fed balance sheet hit fresh ATH as Powell keeps printing pres rumbling despite rising inflation. Total assets expanded by 0.4% to a record $7.94tn in the past week. Fed's balance sheet now equal to 36% of US's GDP vs ECB's 77% and BoJ's 134%. pic.twitter.com/xpEohvAr1Z — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 3, 2021

Veel plezier en succes vandaag.