Saaie brede markt voorbeurs, hectisch in de beursballenbak

De opening is weer eens saai, vlak en nikserig, maar er is genoeg te beleven (in sommige hoekjes en zelfs krochten) van de vloer. Ga er goed voor zitten.

Dat Stack Overflow maakt nog winst ook. Het nieuws bij ons is dat Prosus een grote - hieronder het persbericht - en IMCD een kleine overname doet. De laatste is wel een Chinese. Zien we niet zo vaak.

Dit is het verhaal van de dag, AMC. U ziet het goed, +95,2% en nabeurs nog een keer +8,7%. De trigger: een aandelenuitgifte dus... Ja, echt. Het fonds is nu $33 miljard waard en de analisten - voor de anderhalve paardenkop die dat interesseert - verwachten de komende jaren verlies per aandeel.

Anderen meme-aandelen als GameStop (+13,3%) stegen ook en ook de crypto's geven 'm van jetje. Kortom, het is weer bal in de ballenbakken van de beurs.



Wat valt er verder over te zeggen? Het kan, het mag en gebeurt en verder raakt de lol er vanzelf vanaf, als u iedere keer met double digits om de oren krijgt. Zo loopt het voor de meesten toch wel af. Het probleem lost zich waarschijnlijk vanzelf op en wie zegt eigenlijk dat het een probleem is? Ik vind het leuk.

Iedereen doet vrijwillig mee en is zat keren gewaarschuwd, ofwel lekker zelf weten. De brede markt heeft hier verder geen last van. Iets anders is crypto's. Dat kan een bedreiging voor bestaande valuta zijn. Er gaat tegenwoordig ook geen dag meer voorbij zonder dat een centrale bank of bankier waarschuwt.

AMC is basking in the glow of its cult status as a so-called meme stock. The pack of individual investors touting AMC on message boards like Reddit's WallStreetBets pushed the stock to a record high. More here: https://t.co/UbBGNYus3d pic.twitter.com/k5oxgrv2rF — Reuters Business (@ReutersBiz) June 3, 2021

We doen het vandaag vooral met inkoopmanagersindices dienstensector mei en die uit Azië vallen overwegend tegen.



De opening ziet er weer niet al te spectaculair uit. De AEX heeft anders geen klagen, met 719,93 en 722,07 staan er deze week al een nieuwe hoogste slot- en intradagstand ooit. Aan de onderkant is het piketpaaltje 677,88, een bodempje van vorig maand.



Marktbreed moeten we weer echt wennen aan nullen voor de komma's en minder volatiliteit. Voor spektakel moet u bij die meme-aandelen en in sommige gevallen dito cryto's zijn:

Bitcoin +2,6%

Ethereum +3,2%

Dogecoin +15,4%



De rentes zitten ook nog aan de koffie. Niet de beste koffie, geloof ik.

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een kleine overname van IMCD en een grote van Prosus dus:

Wall Street eked out minor gains despite a big spike in 'meme stocks' as investors were cautious ahead of key jobs-related data. More here: https://t.co/tKj0N7Gdsy pic.twitter.com/zPb7wGrY9X — Reuters Business (@ReutersBiz) June 3, 2021

Gisteren blogde ik ook al, de AMC-CEO speelt het spel handig.

Analysis: With popcorn and tweets, AMC's Aron rides retail investor wave https://t.co/1VW1R5NzB7 pic.twitter.com/VG6P3XLyCj — Reuters Business (@ReutersBiz) June 3, 2021

En hoe zit het eigenlijk met de tegenpartij?

Facing another attack from day traders targeting the most-shorted stocks such as AMC, hedge funds aren’t yielding this time https://t.co/XLxo7DtRtL — Bloomberg Markets (@markets) June 2, 2021

Nog meer prijsactie:

Coinbase said it will immediately accept inbound transfers of dogecoin Coinbase Pro, a trading venue for professional traders. The meme-based cryptocurrency jumped on the news. More here: https://t.co/4tM2nfYF4F pic.twitter.com/t9ScmuttBO — Reuters Business (@ReutersBiz) June 3, 2021

Opgelet:

Biden has proposed requiring the collection of data on foreign cryptocurrency investors active in the U.S., aiming to bolster international cooperation in a broader crackdown on tax evasion https://t.co/iHkniPgiTG — Bloomberg Markets (@markets) June 2, 2021

Zou het...?

U.S. Treasury says G-7 expected to endorse U.S. global minimum tax proposal https://t.co/ay6CmqLpsq — CNBC (@CNBC) June 2, 2021

Zeg het maar:

A look at how #bitcoin and solar energy can be each other’s saviors. Star fund manager Cathie Wood says bitcoin’s ESG push could make solar more appealing pic.twitter.com/dxuUtA4lT2 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 3, 2021

Veel plezier en succes vandaag.