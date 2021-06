Slotcall: AEX loopt nieuwe all-time high net mis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Beurs vandaag

Het zonnetje in de hemelblauwe lucht had vandaag concurrentie. Ook het Damrak straalde. Bijna alle aandelen hebben de dag hoger afgesloten dan gisteren. Midden op de dag piekte de AEX (+0,9%) zelfs met een intradagrecord van 722,07 punten. Ook de AMX (+1,2%) en AScX (+0,4%) wisten hun intradagrecord te verbreken. Een nieuwe hoogste slotstand bleef uit voor de AEX. Hoewel het Signify (+3,1%) en Besi (+3,1%) waren die binnen de AEX aan kop gingen, was het heavyweight Shell die met respectievelijk +2,6% de index een flinke zet omhoog gaf. Alfen (+2,6%) maakte vandaag bekend samen met onder andere Fastned (+8,2%), de Universiteit van Eindhoven en VDL een consortium te hebben opgericht om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen. Short in Euronav Data van de FSMA laat zien dat Euronav (+1,7%) het meest geshorte aandeel op de Brusselse beurs is. De uitstaande shortpositie is met 3,79% overigens niet immens, maar het is zeker opvallend. Hedgefund Marshall Wace neemt met 1% het grootste risico en gaat dus uit van een dalende koers. Volgens IEX-analist Martin Crum heeft dit onder andere te maken met de vervoerstarieven in de olietransportsector die nog altijd erg laag zijn. Crum kijkt er zelfs overigens anders tegenaan. De shorters kijken naar de koers op de korte termijn, in de analyse hieronder kijkt Martin Crum ook naar de lange termijn. Shorters nemen Euronav op de korrel #Euronav https://t.co/kch9x1MUIT — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 1, 2021 Tegenwind bij Nedap Nadat de aandelenprijs van het in Groenlo gevestigde Nedap (+1,1%) een aantal maanden lang flink is gestegen, staat de koers sinds de Q1-cijfers onder druk. Een uitdagende componentenmarkt en een oplopende kostprijs werken ook niet in het voordeel van Nedap. Aandelenanalist Peter Schutte noemt dit echter voornamelijk risico’s op de korte termijn. Op de lange termijn ziet het er echter beter uit. “Wie verder kijkt dan de huidige tegenwind ziet eigenlijk alleen maar grote groeimogelijkheden”, schrijft Schutte in zijn analyse die hieronder te vinden is. Uitdagingen en kansen bij Nedap #NedapN.V. https://t.co/vBansvOmBB — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 1, 2021 Rentes De Nederlandse tienjaarsrente stijgt een basispuntje tot -0,03%. Brede markt In heel Europa kleurden de koersschermen vandaag overigens groen. Duitsland (+1,1%) en Frankrijk (+0,6%) eindigen beide ook mooi in de plus.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) steeg vandaag met 6,7% tot 17,9 punten.

In Amerika is het sentiment niet zo goed als hier: S&P 500 (+0,1%), Dow Jones (+0,3%) en Nasdaq (-0,2%).

De euro stijgt 0,1% noteert 1,224 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,5%) stijgt en zilver (-0,2%) dalen allebei.

Olie: WTI (+1,2%) en Brent (+1,2%) stijgen gelijkmatig.

Bitcoin (-1,6%) daalt een beetje. Het Damrak: In een sectorrapport van Bank of America sat vandaag verscheen stond dat de toekomstperspectieven van zowel ASML (+0,7%) als ASMI (+1%) bijzonder goed zijn en dat beide chippers de komende jaren harder zullen groeien dan de markt.

(+0,7%) als (+1%) bijzonder goed zijn en dat beide chippers de komende jaren harder zullen groeien dan de markt. Persbureau Reuters meldde vandaag dat de Braziliaanse energiegigant Raízen van plan is de komende dagen een beursgang aan te vragen. Raízen is een joint venture tussen Shell (+2,6%) en Cosan. Shell meldde vandaag overigens ook dat het de samenwerking met het Canadese IT-bedrijf CGI verlengt.

(+2,6%) en Cosan. Shell meldde vandaag overigens ook dat het de samenwerking met het Canadese IT-bedrijf CGI verlengt. De Financial Times schreef vandaag dat ArcelorMittal (+2,4%) zijn zinnen heeft gezet op fabrieken van zakenman Sanjeev Gupta.

(+2,4%) zijn zinnen heeft gezet op fabrieken van zakenman Sanjeev Gupta. NN Group (+0,6%) maakte vanochtend bekend dat Hein Blocks stopt als voorzitter van de raad van commissarissen van Nationale Nederlanden Bank.

(+0,6%) maakte vanochtend bekend dat Hein Blocks stopt als voorzitter van de raad van commissarissen van Nationale Nederlanden Bank. Moneta Asset Management heeft een belang gemeld in Boskalis (+1,4%), zo bleek uit een melding in het kader van de Wet op financieel toezicht, gedateerd op 26 mei 2021.

(+1,4%), zo bleek uit een melding in het kader van de Wet op financieel toezicht, gedateerd op 26 mei 2021. Aperam (+4,9%) kon op een fikse koersstijging rekenen na een adviesverhoging van Kepler Cheuvreux. Het koersdoel ging omhoog van €39, naar €55.

(+4,9%) kon op een fikse koersstijging rekenen na een adviesverhoging van Kepler Cheuvreux. Het koersdoel ging omhoog van €39, naar €55. Brunel (+0,9%) is van plan om vanaf 3 juni voor een kleine €2 miljoen aan eigen aandelen in te kopen. Adviezen Ab InBev: naar €80 van €75 en kopen - Jefferies & Co.

Aperam: naar €55 van €39 en verhoogd naar kopen - Kepler Cheuvreux

