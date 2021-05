Slotcall: Technologie doet het

Een levendige dag op het damrak. De met tech gevulde AEX (+0,3%) schitterde in vergelijking met andere Europese indices, gezien Duitsland en Frankrijk het met respectievelijk -0,1% en +0,0% moesten doen.

Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in april op maandbasis met 9,5% gedaald. Dat is aanmerkelijk slechter dan de daling van 2,2% waar door economen vooraf aan gedacht werd. Vanaf dat moment zagen we de beurzen Wall Street wat wegzakken.

The Big Short in Tesla

Er lijkt geen dag voorbij te gaan zonder dat Tesla (+3,3%) of zijn CEO de krantenkoppen weet te halen. Vandaag is geen uitzondering. Het is dit maal echter geen ongeremde tweet van Musk, maar topbelegger Michael Burry die Tesla weer in de schijnwerpers zet.

Burry – bekend van de film The Big Short – heeft namelijk een enorme shortpositie genomen is Tesla, zo bleek gisterenavond uit documenten die bij toezichthouder SEC werden ingediend. Met zijn hedgefund Scion Asset Management heeft Michael Burry ruim 800.000 putopties voor aandelen Tesla gekocht. Daarmee is komt zijn optiepakket uit op zo’n $534 miljoen dollar.

Deutsche Telekom

In april vorig jaar nam Deutsche Telekom (-1,0%) het Amerikaanse Sprint over. Deze overname blijkt zich nu sneller uit te betalen dan gedacht en dat stuwt de resultaten over de eerste drie maanden van dit jaar. Een kwartaal dat de verwachtingen overtrof.

Hier een paar cijfertjes: De omzet groeide met 32,3% tot €26,4 miljard. De onderliggende ebitda steeg zelfs met 41,3% tot €9,2 miljard. Daarnaast wist het bedrijf de vrije kasstroom te verdubbelen. Dit is voor Deutsche Telekom reden om de jaarprognose licht bij te stellen omhoog.

Of hetzelfde geldt voor het koersdoel van aandelenanalist Peter Schutte leest u hier:

Bayer vraagt om nog meer geduld

Het Duitse Bayer (-0,8%) heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, zo schrijft IEX-analist Martin Crum. Wel vraagt Bayer beleggers nogmaals om even vol te houden. Het slotstuk van de schikking rond Roundup is namelijk nog altijd niet geschreven.

De Duitsers hebben wel aangegeven een nieuw voorstel te hebben ingediend bij de Californische rechtbank. Veel meer wilde het bedrijf er niet over kwijt. Het is dus de vraag of de resterende schuldeisers hiermee tevreden gesteld zullen worden.

Hold tight zegt Bayer, maar wat zegt Martin Crum? U leest het hieronder:

Rentes

Kalmte op de rentemarkt. De Nederlandse tienjaarsrente blijft staan op 0,05%.

Brede markt

De AEX doet +0,3% en daarmee laten we andere Europese indices achter ons. Duitsland doet namelijk -0,1% en Frankrijk (+0,0%) blijft liggen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt 1,7% tot 19,4 punten.

Wall Street is het oneens: S&P 500 (+0,1%), Dow Jones (-0,1%) en Nasdaq (+0,7%).

De euro steeg weer 0,5% noteert 1,221 ten opzichte van de dollar.

Goud en zilver doen beide doet +0,1%.

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-0,4%) dalen.

Bitcoin (-2,8%) daalt alweer.

Het Damrak:

Voorbeurs maakte Unibail (+0,3%) bekend €1,25 miljard op te hebben gehaald met de plaatsing van obligaties.

Ahold (+0,3%) leek in eerste instantie te profiteren van de meevallende resultaten van Walmart (+2,4%), maar uiteindelijk valt het allemaal wat tegen.

Shell (-0,6%) hield vandaag zijn AvA. Door het overgrote deel van de aandeelhouders werd de energietransitiestrategie gesteund. Daarnaast stemde een kleine 70% tegen ambitieuzere klimaatplannen die de activistische groep Follow This voorstelde.

PostNL (+4,4%) werd vandaag door ING getrakteerd op een koersdoelverhoging van €0,75 tot €5,50. Het koopadvies blijft gehandhaafd.

Basic-Fit (+1,9%) heeft ruzie met twee vastgoedbazen, maar het zal beleggers allemaal een zorg zijn. De twee bekende ondernemende broers Loek en Eric Winter hebben het aan de stok met Basic-Fit. Dat betaalt hen de huur van een pand niet meer. De Limburgers vragen nu het faillissement van een belangrijke BV van het sportscholenimperium aan.https://t.co/2HdibJ0aNN via @Evdschoot — ???????? ?????? (@BartMos) May 17, 2021

Alfen (+9,5%) klom nóg harder. De laadpalenfabrikant kon rekenen op een felgroene koers nadat Berenberg het aandeel op de kooplijst plaatste.

(+9,5%) klom nóg harder. De laadpalenfabrikant kon rekenen op een felgroene koers nadat Berenberg het aandeel op de kooplijst plaatste. Ook OCI (+0,9%) werd door ING opgevrolijkt met een koersdoelverhoging. ING schroefde zijn koersdoel op van €23 naar €28 en handhaafde het koopadvies.

Adviezen

Alfen: naar kopen van houden en naar €76 van €75 - Berenberg

Akzo Nobel: naar €119 van €114 en kopen - Barclays

Euronext: naar houden van kopen en naar €99,80 van €109,50 - Morgan Stanley

OCI: naar €28 van €23 en kopen - ING

PostNL: naar €5,50 van €4,75 en kopen - ING

