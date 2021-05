Over Just Eat Takeaway, GrubHub, de shorts én de concurrentie

Ze zijn er nog altijd druk mee daar bij Just Eat Takeaway (JET). Op 11 juni is het alweer een jaar geleden dat het bedrijf van Jitse Groen $7,3 miljard bood op het (verlieslatende) Amerikaanse GrubHub. Een bod volledig in aandelen - de verhouding zou 70%-30% worden in de nieuwe combi - en nul komma nul cash.

Sindsdien zijn de aandeelhouders van zowel JET...



... als GrubHub niet zo heel veel wijzer geworden.



Ik hoef u niet te vertellen wat de brede markt in deze periode deed, om van technologie maar helemaal te zwijgen. Niet-winstgevende tech is dit jaar wel bar en boos, maar nu dwaal ik af. Als Jetter of Grubber kijkt u gefrustreerd naar de koers, toch? Punt.



Wie dat niet doen zijn de vele shorters in JET, het is ook meest geshorte Amsterdamse aandeel. Ik arceer Q2 2020, vanaf het bod lopen de shorts weer op, net nadat ze zo lekker straks waren afgekomen (of gesqueezed). Ofwel een deel van markt is sceptisch over die overname is de simpele conclusie?

Wat dacht u van de concurrentie van JET? Hier houden alleen de feiten op in dit stukje en mag u gaan speculeren. Want is de reden dat Delivery Hero terug keert in Duitsland en DoorDash momenteel personeel zoekt in dat land (één keer raden waarom) om JET dwars te zitten en de koers van het aandeel te drukken?

Want Duitsland is dé markt in Europa en voor JET. Hoe lager de koers, hoe onaantrekkelijker die overname. En volgt u zelf Groen maar op Twitter, die niet vies is van oorlogsretoriek; in deze sector gaat het er bikkelhard aan toe. Want, zoals de JET-CEO het zelf stelt, alleen de nummer één in een land verdient geld.