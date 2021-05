Slotcall: Positieve draai

Waar bijna heel Nederland genoot van een zonnig lentedagje, draaide Euronext op volle toeren door. Bij opening ging de AEX (-0,1%) spijkerhard omlaag, maar in de loop van de middag herstelde het sentiment.

Zwaargewicht ASML (+1,8%) kwam weer een beetje terug van de daling van de afgelopen dagen. De chipper moest voornamelijk opboksen tegen de Shell (-2,6%) en Prosus (-3,5%) die de wind vandaag beiden tegen hadden.

Elon deelt tikken uit aan bitcoin

De koers van bitcoin (-8,3%) kreeg er van langs nadat Elon Musk – wie anders? – weer eens op Twitter van zich liet horen. De Tesla-topman liet weten dat zijn elektrische bolides voorlopig niet meer met bitcoin betaald kunnen worden.

Het ‘minen’ van de cryptomunt kost gigantisch veel energie. Energie die niet altijd even schoon is. En dat is natuurlijk niet al te best voor het milieu. Wel noemt Musk crypto nog altijd een heel goed idee. Wanneer het ‘minen’ van de munt op een schonere manier gebeurt, zal Tesla bitcoins weer accepteren als betaalmiddel, zo gaf Elon Musk aan.

Ook Pharming (-9%) had geen beste dag op de beurs. Aandeelhouders waren niet te spreken over de eerstekwartaalcijfers. De omzet en winst van de Leidense farmaceut stond in Q1 van dit jaar namelijk flink onder druk.

Op jaarbasis daalde de omzet in Q1-2020 met 20% tot $43,6 miljoen. Ook de nettowinst ging er 9% op achteruit en kwam dit eerste kwartaal niet hoger uit dan $8,5 miljoen. Door ‘een aanzienlijke afname’ van de financieringslasten bleef de schade beperkt, zo gaf Pharming aan.

Boskalis

Baggeraar Boskalis (-2,7%) kwam vandaag midden op de dag met een persbericht. Qua cijfers stond er echter niet veel concrete informatie in. Volgens Boskalis kenden de eerste drie maanden van het jaar een stabiele omzetontwikkeling, een redelijke bezettingsgraad bij zowel Dredging als Offshore Energy en een hoger resultaat.

Financieel staat Boskalis er nog altijd sterk voor en ook hun orderboek staat propvol. Dit gaat natuurlijk niet onopgemerkt voorbij aan beleggers, en velen lopen dan ook al een beetje vooruit op betere tijden. Of Boskalis volgens IEX-analist Martin Crum op dit moment dan nog koopwaardig is leest u hieronder.

Beter Bed

Gisteren zagen we de koers van Beter Bed (+6,5%) een crypto-achtige sprong van maar liefst 17,2% omhoog maken. De ambitieuze doelstellingen waar topman John Kruijssen over droomt lagen hieraan ten grondslag. Deze deelde hij gisteren in een strategie-update.

Beter Bed wil zijn omzet de komende vijf jaar zien verdubbelen. “Dit is vrij ambitieus omdat het bedrijf als gevolg van de pandemie een goed jaar heeft gedraaid”, schrijft aandelenanalist Niels Koerts in zijn analyse. Digitalisering moet hierin een belangrijke rol spelen.

Ook sprak Beter Bed weer over dividend. Nog niet dit jaar, denkt Koerts, maar waarschijnlijk vanaf 2022. Zowel beleggers als analist Niels Koerts zijn hierdoor geënthousiasmeerd. Lees voor alle informatie vooral even de uitgebreide analyse hieronder.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt twee basispunten op tot 0,04%.

Brede markt

De AEX zakte 0,1%. We presteerden daarmee slechter dan Duitsland (+0,3%) en Frankrijk (+0,1%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) nam een flinke stap terug. De index daalde 13% en de index noteert nu 24 punten.

Wall Street komt weer een beetje terug van de rode cijfers die er gisteren op het bord stonden: S&P 500 (+1,1%), Dow Jones (+0,1%) en Nasdaq (+0,6%).

De euro bleef liggen en noteert 1,207 ten opzichte van de dollar.

Goud doet +0,5% en zilver daalt met -2,2% juist stevig.

Olie: WTI (-2,6%) en Brent (-2,5%) gaan weer zuidwaarts.

Bitcoin (-8,3%) kreeg rake klappen van Elon Musk.

Het Damrak:

Prosus (-3,5%) is zijn winst van gisteren weer helemaal kwijt. Gisteren pluste Prosus doordat het aangaf bijna de helft van de uitstaande aandelen van moederbedrijf Naspers te kopen.

(-3,5%) is zijn winst van gisteren weer helemaal kwijt. Gisteren pluste Prosus doordat het aangaf bijna de helft van de uitstaande aandelen van moederbedrijf Naspers te kopen. Royal Dutch Shell (-2,6%) is het even kwijt. De koers van het olieconcern is sinds de top in maart met zo'n 13% gecorrigeerd.

(-2,6%) is het even kwijt. De koers van het olieconcern is sinds de top in maart met zo'n 13% gecorrigeerd. Ondanks dat de rentes wat oplopen, blijven onze financials wat achter. Vooral Aegon (-4,1%) doet een stap terug. Anderzijds kwam er gisteren na de publicatie van de eerstekwartaalcijfers zo'n 7% bij.

(-4,1%) doet een stap terug. Anderzijds kwam er gisteren na de publicatie van de eerstekwartaalcijfers zo'n 7% bij. Vandaag ligt Adyen (+1,9%) goed, maar met een verlies van zo'n 10% sinds begin dit jaar is het nog altijd een van de slechtst presterende aandelen in de AEX. Sinds de beursgang in 2018 is het aandeel overigens wel verviervoudigd.

(+1,9%) goed, maar met een verlies van zo'n 10% sinds begin dit jaar is het nog altijd een van de slechtst presterende aandelen in de AEX. Sinds de beursgang in 2018 is het aandeel overigens wel verviervoudigd. De correctie op de financiële markten gaat aan Akzo Nobel (+0,8%) grotendeels voorbij. Het aandeel noteert slechts 2% onder zijn hoogste koers ooit.

(+0,8%) grotendeels voorbij. Het aandeel noteert slechts 2% onder zijn hoogste koers ooit. Galapagos (+3,2%) klautert langzaam maar zeker uit het dal. Momenteel koerst het aandeel rond de €63, zo'n 19% lager dan de nettokaspositie van €78.

(+3,2%) klautert langzaam maar zeker uit het dal. Momenteel koerst het aandeel rond de €63, zo'n 19% lager dan de nettokaspositie van €78. ABN Amro stijgt 0,5% ondanks een koersdoelverlaging van UBS. Analist Johan Ekblom denkt dat zijn collega's hun winsttaxaties op korte termijn zullen verlagen.

stijgt 0,5% ondanks een koersdoelverlaging van UBS. Analist Johan Ekblom denkt dat zijn collega's hun winsttaxaties op korte termijn zullen verlagen. De jaarvergadering van Intertrust (+0,8%) heeft alle agendapunten goedgekeurd. Er werden onder andere een aantal nieuwe commissarissen benoemd.

(+0,8%) heeft alle agendapunten goedgekeurd. Er werden onder andere een aantal nieuwe commissarissen benoemd. NSI (+0,5%) maakte voorbeurs bekend dat bijna een derde van de aandeelhouders ervoor heeft gekozen het slotdividend over 2020 in aandelen uitgekeerd te krijgen.

Adviezen

ABN Amro: naar €10,50 van €11 en houden - UBS

ABN Amro: naar €9,30 van €8,70 en houden - Berenberg

Prosus: koopadvies met een koersdoel van €113 - Investec

