Slotcall: Sensatie met rente, koersen, cijfers en ja, inflatie

Telefoon voor meneer Wopke van Financiën, onze rente staat weer boven nul. Misschien is dit het meest in het oog springende Nederlandse beursfeit vandaag met cijfers, heel veel cijfers en flinke koersuitslagen.



Na de stevige correctie van gisteren is het Damrak weer enigszins gekalmeerd. De AEX sloot de dag namelijk op -0,2%. Dit neemt niet weg dat er een aantal flinke uitschieters tussen zaten.

In the States zijn de consumentenprijzen vorige maand veel harder gestegen dan verwacht. Door economen werd vooraf van +0,2% op maandbasis uitgegaan, maar dit bleek vandaag maar liefst 0,8% te zijn. Op jaarbasis was het zelfs 4,2%. De kerninflatie kwam met 3% op jaarbasis ook hoger uit dan vooraf gedacht werd.

Het hoge Amerikaanse inflatiecijfer zorgt er voor dat Wall Street vandaag in het rood koerst - risicovolle aandelen voorop, de Nasdaq 100 daalt weer flink. De techaandelen aan deze kant van de grote plas hebben daardoor ook last van dalingen. De Europese beurzen voelen er minder van, doordat de dollar aantrekt. Daar hebben bedrijven als Heineken en Unilever weer profijt van.

Hogere inflatie heeft de beurs terecht gesignaleerd blijkt nu. De vraag is nu of dit een blijvertje is, of wegebt zoals de Fed denkt.

\Flinke plussers

Over naar het Damrak. De uitschieter binnen de AEX was Aegon (+7,5%). De verzekeraar bezorgde beleggers een lach op hun gezicht door een prachtige set Q1-cijfers te presenteren. Zo klom het operationeel resultaat year-on-year met 20% naar €431 miljoen.

"De verzekeraar profiteert van kostenbesparingen en de gunstige ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Wel zegt het bedrijf dat er door de coronapandemie sprake is van een ongunstige claimontwikkeling", schrijft de IEX Beleggersdesk in de analyse van Aegon.

De Beleggersdesk had het vandaag druk, want ook Ahold Delhaize (+3%) bracht zijn Q1-cijfers naar buiten (zie hier de analyse), en ook Ahold wist aandeelhouders te verrassen met cijfers die de verwachtingen – op de meeste vlakken – overtroffen. Het concern heeft zijn outlook mede daarom opgeschroefd.

Alfen in de plus

Vanochtend kwam Alfen (+2,1%) met zijn kwartaalcijfers. Hoewel het de omzet met 22% wist te laten groeien tot €53,8 miljoen, is dat beduidend minder dan een jaar geleden. Het wereldwijde chiptekort is hiervan de voornaamste oorzaak. De markt reageerde in ieder geval enthousiast op de trading update. Kort na de beursopening steeg het aandeel zo’n 6%.

"Wellicht dat de fikse koerscorrectie van de afgelopen maanden hier ook in meespeelt", schrijft IEX-analist Niels Koerts, bij wie ook optimisme te bespeuren is. "Een belangrijke reden waarom we al lange tijd gecharmeerd zijn van Alfen, is dat het bedrijf zijn groei ook weet te vertalen in een hogere winstgevendheid." Zo steeg de aangepaste ebitda afgelopen kwartaal met 56% op jaarbasis tot €7,2 miljoen.

In de analyse van Alfen hieronder benoemt Koerts tot in detail de positieven én negatieven die een aandeel Alfen met zich meebrengt.

ABN Amro presteert onder de maat

Waar ABN Amro (-5,8%) in Q4-2020 nog €54 miljoen nettowinst boekte, sloeg dat in het eerste kwartaal van dit jaar om in een nettoverlies van €54 miljoen. Dit was verwacht. Dat geldt echter niet voor de samenstelling van die cijfers, zo schrijft aandelenanalist Martin Crum.

Zo liepen de fee- en commissie-inkomsten year-on-year terug en ook kelderden de rentebaten naar €1,36 miljard. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog €1,53 miljard. "Dat laatste is een zorgelijke ontwikkeling, want dit betreft toch de hoofdinkomsten van de bank, waarbij voorlopig niet op herstel hoeft te worden gerekend", schrijft Crum.

Wat hij op basis van deze cijfers adviseert, leest u hier:

Rentes

Zoals u al hebt gezien stijt de Nederlandse tienjaarsrente 4 basispunten en komt daarmee voor het eerst in lange tijd boven de nul uit. De rest loopt ook op. Net als bij de inflatie is ook hier de vraag: is dit een blijvende opgaande trend, of zakt de boel voor de zoveelste keer weer weg. Sinds 1981, want zo lang duurt de neergaande grote trend al.

Brede markt

De met tech gevulde AEX doet het met -0,2% slechter dan andere Europese indices zoals die van Duitsland (+0,1%) en Frankrijk (+0,3%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) is weer hard gestegen. Vandaag met 10,4% en de index noteert nu 24,1 punten. Een stand boven de 20 punten betekent dat de markten licht gespannen raken.

Wall Street kleurt rood door de hoge Amerikaanse inflatiecijfers: S&P 500 (-1,6%), Dow Jones (-0,9%) en Nasdaq (-2%).

De euro zakt met 0,6% en noteert 1,208 ten opzichte van de dollar.

Goud doet -0,8% en zilver -1,4%.

Olie: WTI (+1,4%) en Brent (+1,6%) zitten in de lift.

Bitcoin (-1,8%) daalt weer.

Het Damrak:

Prosus (+2,1%) heeft zijn free float verdubbeld door 49,5% van de uitstaande aandelen van moederbedrijf Naspers over te nemen.

(+2,1%) heeft zijn free float verdubbeld door 49,5% van de uitstaande aandelen van moederbedrijf Naspers over te nemen. Just Eat Takaway (-8,1%) kondigde vandaag aan dat zijn Duitse dochterbedrijf Lieferando.de gaat beginnen met boodschappen bezorgen. "Een doekje voor het bloeden", noemt Arend Jan Kamp dit nieuws. De maaltijdbezorger kijkt vandaag namelijk tegen een bloedrode koers aan, nadat de concurrentie stevig wordt opgeschroefd met Delivery Hero dat in Duitsland bij mensen an die Tür gaat klingeln.

(-8,1%) kondigde vandaag aan dat zijn Duitse dochterbedrijf Lieferando.de gaat beginnen met boodschappen bezorgen. "Een doekje voor het bloeden", noemt Arend Jan Kamp dit nieuws. De maaltijdbezorger kijkt vandaag namelijk tegen een bloedrode koers aan, nadat de concurrentie stevig wordt opgeschroefd met Delivery Hero dat in Duitsland bij mensen an die Tür gaat klingeln. ING heeft zijn koersdoel van IMCD (+2%) flink opgekrikt. Waar de bank eerst een koersdoel van €115,50 hanteerde, is dat nu €128,50.

(+2%) flink opgekrikt. Waar de bank eerst een koersdoel van €115,50 hanteerde, is dat nu €128,50. Galapagos (+1%) werd eerder dit jaar uit de AEX gekickt, en de farmaceut moet na 27 mei ook moven uit de MSCI Belgium Index.

(+1%) werd eerder dit jaar uit de AEX gekickt, en de farmaceut moet na 27 mei ook moven uit de MSCI Belgium Index. Aandeelhouders zijn ermee akkoord dat Barbara Geelen de nieuwe CFO van Fugro (+0,4%) wordt.

(+0,4%) wordt. SBM Offshore (-0,8%) publiceerde vandaag zijn Q1-cijfers. De onderliggende omzet is met 12% afgenomen. Ten opzichte van Q4-2020 steeg de nettoschuld met $0,2 miljard tot $4,3 miljard.

(-0,8%) publiceerde vandaag zijn Q1-cijfers. De onderliggende omzet is met 12% afgenomen. Ten opzichte van Q4-2020 steeg de nettoschuld met $0,2 miljard tot $4,3 miljard. Aandeelhouders hebben vandaag ingestemd met de €0,50 per aandeel aan dividend die Boskalis (+5,7%) aanbood. Over twee dagen gaat het bedrijf ex-dividend. Daarnaast meldde Boskalis in een tussentijds handelsbericht dat het bedrijf in Q1 een stabiele omzet heeft gedraaid.

(+5,7%) aanbood. Over twee dagen gaat het bedrijf ex-dividend. Daarnaast meldde Boskalis in een tussentijds handelsbericht dat het bedrijf in Q1 een stabiele omzet heeft gedraaid. Ook uit voetballand kwam vandaag nieuws. Ajax (+2%) verlengt het contract met keeper Maarten Stekelenburg voor één jaar. De club kon rekenen op een grasgroene koers.

(+2%) verlengt het contract met keeper Maarten Stekelenburg voor één jaar. De club kon rekenen op een grasgroene koers. De koers van Beter Bed (+17,2%) ging vandaag sky-high. De beddengigant presenteerde ambitieuze groeidoelstellingen. Zo wil het bedrijf de activiteiten komend jaar verdubbelen, de online verkopen versnellen naar minstens 25% van de groepsomzet en daarbij een ebitda-marge van tussen de 16% en 19%.

Adviezen

Alfen: naar €65 van €62 en houden - KBC Securities

ABN Amro: naar €10 van €9 en verkopen - Morgan Stanley

AMG: naar €41 van €40 en kopen - Citigroup Smith Barney

ING: van €11,20 van €9,40 en houden - Independent Research

IMCD: van €128,50 van €115,50 en houden - ING Equity Research

Prosus: van houdadvies naar koopadvies - Jefferies & Co.

Aegon: naar €4 van €3,70 en houden - Morgan Stanley

InPost: koopadvies met een koersdoel van €19,50 - Erste Bank

