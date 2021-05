In de tas, OCI heeft €20 terug op het bord

Walk like an Egyptian, OCI staat met +7,1% op prima Q1's en een goed draaiend Q2 voor het eerst sinds eind 2019 weer boven €20.



Niet dat dit zo bijzonder is, want hoe cyclisch wilt u het hebben? Geld verdienen in vette jaren is voor een gemiddelde cyclical nooit zo'n probleem, afslanken in magere jaren zit ook in de genen, maar structureel hogere waarde scheppen is vaak lastig. Zie ook OCI. Voor hoeveel ging het in 2013 naar de beurs...?



Nu is OCI een bedrijf waar altijd veel speelt. Fusies, afsplitsingen en allerlei corporate actions horen bij de orde van de dag. Dat rommelige laat ook de waardegrafiek zien. Als buy & hold-belegger hebt u liever meer voorspelbaarheid, maar als u handelt of kort belegt kan u hier veel plezier aan beleven.