Slotcall: Yellen zet beurs in vuur en vlam

De AEX (-2,1%) moet deze druilerige 4 mei onder de 700 punten eindigen. De somberheid is bij indices in heel Europa terug te zien. Prominente spelers zoals Frankrijk (-0,9%) en Duitsland (-2,6%) hebben de dag ook niet positief af kunnen sluiten.

Het nieuws van de dag is dat de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen hogere rentes mogelijk acht. Dat is iets dat we al heel lang niet meer hebben gehoord op de beurs. Hiermee gaat ze ook tegen de Fed in. Zeer opmerkelijk, want zij was voor Jerome Powell de President van de Amerikaanse centrale bank

Ik vergis me, die quote is al van eerder deze middag. Wellicht daarom beurs in risk-off modus: aandelen lager en bondjes hoger https://t.co/gxJ2W60OLA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 4, 2021

Zoals verwacht zijn de chippers dan de klos. ASMI (-4,4%), ASML (-4,6%) en Besi (-5,9%) zakten behoorlijk weg. Wel ging Besi vandaag met €1,70 ex-dividend. Gecorrigeerd daarvoor kwam de koers uit op -3,5%.

Dit valt enigszins mee ten opzichte van de andere chippers. Daarvoor mag Besi de analisten van ING bedanken, die het koersdoel van de chipper flink hebben opgekrikt van €75 naar €90. Kepler Cheuvreux is overigens minder enthousiast, zij hebben Besi juist van de kooplijst afgehaald en geven nu een houd-advies af.

Strategische stap van BAM

BAM (+1,0%) wist vandaag wél een klein beetje te plussen. De bouwer meldde vandaag namelijk dochterbedrijf PT BAM Decorient Indonesia te verkopen aan het huidige bestuur.

Het bouwbedrijf is al langer bezig met het inperken van zijn internationale tak en vandaag heeft BAM daar weer een strategische stap in gezet.

Kendrion

Vanochtend presenteerde Kendrion (-5,3%) zijn kwartaalcijfers en de koers van het bedrijf dook 5,3% naar beneden. Volgens IEX-analist Martin Crum is dit niet verontrustend en komt dit slechts door enkele winstnemingen. De cijfers waren namelijk een positieve verrassing.

Zo wist Kendrion 5% omzetgroei te boeken. Ook deelde het bedrijf zijn ambitieuze plannen voor de komende jaren, zoals een ebitda-marge van minstens 15%, een return on invested capital van minstens 25% en een autonome omzetgroei van 5% per jaar tussen 2019 en 2025.

“Het concern weet na een sterk eindschot in 4Q20 opnieuw te verrassen”, schrijft Crum erover in zijn analyse die hieronder te lezen is.

IMCD

Eind vorige week kwam IMCD (-2,2%) met cijfers. De distributeur van chemicaliën is niet het populairste jongentje van de klas, maar iedereen weet dat de studiebollen met de beste cijfers terugkomen. Zo ook IMCD, het bedrijf wist namelijk op eigen kracht én door overnames flink te groeien.

De distributeur van chemicaliën kreeg het afgelopen zelfs voor elkaar de vrije kasstroom te verdubbelen naar €63,6 miljoen. Wel had IMCD last van valutategenwind, zo legt IEX-analist Niels Koerts uit in zijn analyse die u hieronder kunt vinden.

IMCD op watchlist: dit is ten onrechte het minst populaire aandeel van de AEX #IMCD https://t.co/yZ1M145bdf — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 4, 2021

Rentes

Risk-off! Beleggers doen risicovolle aandelen van de hand in ruil voor veilige bondjes, waardoor de effectieve rentes dalen. Zo daalt de Nederlandse tienjaarsrente 4 basispunten tot -0,10%.

Brede markt

De AEX zakt 2,1% en daarmee presteren we iets minder slecht dan de Duitsers (-2,6%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt maar liefst 12,8% en noteert 20,7 punten.

Wall Street kampt ook met rode koersen. S&P 500 (-1,3%), Dow Jones (-0,6%) en Nasdaq (-2,6%).



De euro daalt 0,4% en noteert 1,201 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,6%) en zilver (-1,5%) schommelen flink en komen ietsjes terug van de plus van gisteren.

Olie: WTI (+1,4%) en Brent (+1,6%) blijven stijgen.

Bitcoin (-4,9%) daalt weer.

Het Damrak:

Zowel Berenberg als Morgan Stanley hebben hun koersdoelen voor Signify (-0,9%) opgeschroefd. Maar waar Berenberg kopen zegt, zegt Morgan Stanley juist verkopen.

(-0,9%) opgeschroefd. Maar waar Berenberg kopen zegt, zegt Morgan Stanley juist verkopen. ArcelorMittal (+0,1%), Shell (+0,8%) en Unibail (+1,1%) waren de enigen binnen de AEX die in de plus wisten te sluiten.

(+0,1%), (+0,8%) en (+1,1%) waren de enigen binnen de AEX die in de plus wisten te sluiten. Beleggers lijken techaandelen te risicovol te vinden. Adyen (-6,4%) ging binnen de AEX het hardst onderuit.

(-6,4%) ging binnen de AEX het hardst onderuit. Bij de midcappers was het Alfen (-7,2%) die de grootste uitglijder maakte.

(-7,2%) die de grootste uitglijder maakte. Enkel Fagron (+0,2%), Fugro (+0,1%), JDE Peet's (+1,1%) en SBM Offshore wisten het binnen de AMX (-1,4%) tot het groen te schoppen.

(+0,2%), (+0,1%), (+1,1%) en wisten het binnen de AMX (-1,4%) tot het groen te schoppen. Met +2,2% is Heijmans na een lichte koersdoelverhoging van ING de winnaar van het Damrak.

Adviezen

Besi: naar €90 van €75 en kopen - ING

Besi: naar €72 van €70 en verlaagd naar houden - Kepler Cheuvreux

Besi: naar €76 van €75 en kopen - Berenberg

Heijmans: naar €16,75 van €15,25 en kopen - ING

Kendrion: naar €24,75 van €24,30 en kopen - ING

Signify: naar €36 van €29 en verkopen - Morgan Stanley

Signify: naar €57 van €45 en kopen - Berenberg

Ab InBev: naar €62 van €57 en houden - Credit Suisse

Corbion: naar €48 van €44 en houden - Berenberg

