Zomaar een sell-off op stormachtige dag

Voor de sell off is inderdaad geen reden te bedenken. Het is weer het bekende gebeuren, fundamenteel is er niks verandert in de afgelopen weken.



Shortende hedgefunds gooien de boel gemeenschappelijk in de verkoop. Dit duurt een paar dagen tot een week max 1,5 week en vervolgens gaan hun kompanen in het kwaad weer goedkoop aandelen inslaan.



Het is mooi dat bedrijven met buyback programma's van de tijdelijke lagere koersen even kunnen profiteren. Het blijft echter jammer dat ze niet in één keer een flinke hoeveelheid aandelen kunnen terugkopen.