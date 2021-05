Signify on fire

Het is al lang mogelijk om tegen acceptabele kosten een mandje met cryptocurrencies aan te kopen (gewoon met ideal, geen gedoe met wallet etc). Kijk bij triaconta.com . Dit Nederlandse bedrijf (onder toezicht van DNB), is in 2017 opgericht en heeft wereldwijd als 1 van de eerste een ETF bedacht voor cryptocurrencies. Inmiddels zijn er verschillende zogenaamde bundels (top 3, top 30 etc), waarvan je als gebruiker zelf kunt aangeven hoe vaak deze gereviseerd (herwogen) moeten worden. Ik heb zelf de top-30 bundel met tweemaandelijkse herweging. Zo weet ik zeker dat ik 'the next big thing' in cryptoland niet mis.