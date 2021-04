Slotcall: Nederland oranje, AEX rood

Terwijl Nederland vandaag oranje kleurt, houdt de AEX (-0,5%) het bij rood. Dat de chippers – waaronder zwaargewicht ASML (-0,8%) – alle drie in het rood marcheren helpt dan ook niet erg mee.

Zij waren echter lang niet de enige die vandaag niet de plus wisten te vinden op het Damrak. Zowel bij de midcappers van de AMX (-0,8%) als de smallcappers binnen de AScX (-0,1%) stonden veel bedrijven in de min.

PostNL kon vandaag wel met een goed gevoel feest vieren, aangezien het bedrijf de dag 5,9% in de plus eindigde. PostNL stond ook gisteren al dik in de plus, nadat de bezorger de markt verraste met een positieve winstwaarschuwing. Dat was vandaag reden voor Jefferies om het koersdoel wat op te schroeven.

GameStop (+6,9%) is nog niet klaar met de schijnwerpers. Het memebedrijf – zoals we het inmiddels wel mogen noemen – profiteert nog steeds van het megasucces van eerder dit jaar. GameStop heeft zijn aandelenemissie afgerond. Het heeft 3,5 miljoen aandelen uitgegeven en daarmee bruto $551 miljoen opgehaald.

Shell

Donderdag presenteert Shell (-0,9%) zijn kwartaalcijfers. Branchegenoot BP imponeerde vandaag al met een stevig setje Q1-cijfers. De Shell-concurrent boekte een winst van $4,7 miljard. Zou Shell dan ook met verrassend goede kwartaalcijfers komen? De markt denkt gezien de koers vooralsnog van niet.

Daarnaast verbeteren de marktomstandigheden voor de oliegigant. IEX-analist Martin Crum is dan ook positiever gestemd over Shell. Positief genoeg voor een koopadvies? Dat leest u in zijn volledige analyse hieronder:

Intel

Hoewel de Q1-cijfers die Intel (-1,2%) vorige week publiceerde boven verwachting van het bedrijf zelf waren, werd niet al te positief gereageerd door de markt. Reden was de beperkte outlookverhoging. De langetermijnvisie miste een beetje.

Toch is het volgens aandelenanalist Paul Weeteling nog niet te laat. “Het roer is om, maar het moet van ver komen”, schrijft hij in zijn analyse. Intel kondigde aan $20 miljard – en wellicht zelfs meer – extra te willen investeren in chipproductiecapaciteit om zo in de toekomst weer tot het voorfront te behoren.

De volledige analyse leest u hier:

Rentes

De Nederlandse tienjaarsrente stijgt 1 basispuntje tot -0,19.

Brede markt

De AEX zakt 0,5% en daarmee zijn we alweer een van de slechtste beurzen van Europa.

Wall Street koerst ook licht in de min: S&P 500 (-0,1%), Dow Jones (-0,1%) en de Nasdaq (-0,3%).



De euro zakt weer 0,1% en noteert nog altijd 1,208 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,1%) zit ietwat in het rood en zilver (+0,5%) juist een beetje in het groen.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,5%) compenseren voor de min van gisteren.

Bitcoin (+4,1%) zit nog steeds in de plus.

Het Damrak:

Dat BlackRock zijn belang in KPN (-0,6%) vergroot voorkomt geen rode koers.

(-0,6%) vergroot voorkomt geen rode koers. Ook Philips (-2,1%) eindigt in de min ondanks een koersdoelverhoging van UBS en ING.

(-2,1%) eindigt in de min ondanks een koersdoelverhoging van UBS en ING. Unibail (+1,5%) weet het beste te presteren binnen de AEX.

(+1,5%) weet het beste te presteren binnen de AEX. Flow Traders (-8,6%) ging vandaag ex-dividend, net als ForFarmers (-5,1%).

(-8,6%) ging vandaag ex-dividend, net als (-5,1%). Sligro (+6,2%) heeft een topdag na een koopadvies van Kempen.

Adviezen

Sligro: houdadvies verhoogd naar koopadvies - Kempen & Co.

Bpost: naar €11,60 van €10,75 en kopen - UBS

PostNL: naar €5,60 van €4,30 en kopen - Barclays Capital

Alfen: naar €96 van €74 en kopen - Kepler Cheuvreux

Philips: naar €56 van €54 en kopen - UBS

Philips: naar €50 van €46 en houden - ING

PostNL: naar €5 van €4,50 en kopen - Jefferies & Co.

Agenda