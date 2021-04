Slotcall: Shell gaat voor groen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Beurs vandaag

Hoewel de AEX (+0,2%) slechts nipt in het groen eindigde, waren er ook aardig wat koersen die omlaag doken. Zo hadden de chippers ASMI (-1,0%), ASML (-0,1%) en Besi (-2,5%) vandaag hun dag niet. Van de midcaps werd je vandaag helemaal verdrietig. De AMX (-0,8%) zag vandaag rood. AMG (-2,9%) was hekkensluiter en er waren dan ook niet echt grote uitschieters. Toen gisteren in Nederland de beursdeuren dicht waren, verscheen in de Verenigde Staten eindelijk de koers van Coinbase (+1%) op het bord. Het mega cryptoplatform tikte op zijn debuutdag kortstondig $429 per aandeel aan. Dat maakte Coinbase even meer dan $100 miljard waard. De koers kwam daarna enigszins tot bedaren, maar sloot nog altijd op +31,3%. Toen Wall Street vandaag weer aan het werk moest sprong de koers al gauw zo’n 3% omhoog en sindsdien noteert Coinbase rond de $335 per aandeel. Cathie Wood van Ark Invest heeft zelfs $250 miljoen stukgeslagen op Coinbase-aandelen. Het ziet er naar uit dat #Coinbase voor het eerst ooit niet met double digits gaat stijgen pic.twitter.com/0Fn6xgtBaI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 15, 2021 Shell gaat voor groen Royal Dutch Shell (-0,9%) is op de groene toer. Qua koers vandaag even niet, maar qua toekomstplannen wel. Het olie- en gasconcern zal zijn energietransitieplan op 18 mei aan de aandeelhouders voorleggen. Daarin staat onder andere dat het bedrijf vanaf 2050 energieneutraal wil zijn. Op de korte termijn wil het management de nettoschuld met circa $10 miljard terugbrengen tot onder $65 miljard alvorens er meer geld naar de aandeelhouders stroomt. De olie- en gasprijzen zijn natuurlijk van grote invloed op de snelheid waarmee de schuld teruggebracht kan worden. De volledige analyse van Martin Crum vindt u hieronder: Shell op weg naar nul https://t.co/yQnK8div36 #IEX — IEX.nl (@IEXnl) April 15, 2021 NSI Kantorenfonds NSI (-0,3%) weet zich redelijk goed staande te houden. Wel zijn de operationele kosten flink gestegen, zo bleek uit een kwartaalupdate van het bedrijf. Voor de helft is dit echter te wijten aan hogere belastingen. Het directe resultaat kwam hier ietwat door onder druk te staan. Voor de financiering van overnames en de herontwikkeling van bestaande kantoren wil het bedrijf 10% extra aandelen uitgeven. Volgende week woensdag wordt dat besproken tijdens de AvA. Twee dagen later gaat NSI overigens ex-dividend. Wat analist Peter Schutte nu van NSI vindt leest u hier: NSI: voorsorteren op emissie? https://t.co/4RhOoirWC6 #IEX — IEX.nl (@IEXnl) April 15, 2021 Rentes De Nederlandse tienjaarsrente zakt drie basispunten naar -0,23%. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zakt het tienjaars staatspapier zelfs 7 basispunten. Brede markt Hoewel we in het groen eindigden, loopt de AEX als index een beetje achter op de meeste andere Europese indices.

Op Wall Street zijn nog meer groene koersen te beleven met de S&P 500 op +0,9%, de Dow Jones op +0,8% en de Nasdaq zelfs op +1,1%. De Amerikaanse beurzen profiteren van meevallende cijfers over de detailhandelsverkopen en jobless claims.

De euro zakt 0,1%, maar noteert nog steeds 1,197 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1,6%) stijgt en zilver (+1,9%) stijgt nog harder.

Olie: WTI (+0,2%) en Brent (+0,2%) zijn weer wat gekalmeerd na de harde stijging van gisteren..

Zelfs een koopadvies en een flinke koersdoelverhoging van Degroof voorkomt niet dat ASML (-0,1%) in de min eindigt.

Ahold Delhaize (-1,3%) in de min ondanks dat JP Morgan Chase een eerste belang in het bedrijf heeft gemeld.

Hetzelfde geldt voor PostNL (-1,2%) dat vandaag lager sluit, terwijl UBS juist zijn belang in het postbedrijf heeft vergroot.

Just Eat Takeaway (+0,8%) in de plus. ING-analist Marc Hesselink meldde vandaag dat JET concurrent Deliveroo (-3,33%) ruimschoots heeft overtroffen.

Avantium (-4,1%) is een succesvolle emissie aan het verwerken. Bank Degroof heeft zijn koersdoel voor Avantium opgeschroefd en handhaaft zijn koopadvies.

ABN Amro (-1,9%) in de min nadat de VEB de bank aansprakelijk stelt voor geleden schade bij beleggers. Anderzijds lijkt vooral de dalende rente de boosdoener te zijn.

Mede daarom kennen ASR (-0,5%), NN Group (-0,5%) en ING (-1,4%) een mindere dag.

Beter Bed (-1,7%) eindigt in mineur. Morgenochtend presenteert de beddenverkoper uit Uden een tradingupdate over het eerste kwartaal.

Adviezen

ASML: naar €680 van €450 en verhoogd naar kopen - Bank Degroof

ArcelorMittal: naar €29,50 van €26,50 en kopen - JPMorgan Cazenove

Akzo Nobel: naar €107 van €104 en kopen - Credit Suisse Agenda Event Consensus China BBP Q1 +6,1% YoY China industriële productie mrt +15,6% MoM Beter Bed omzetcijfers Q1 KPN notering €0,087 ex-dividend Ahold notering €0,40 ex-dividend EU inflatie CPI mrt +0,9% MoM Morgan Stanley Q1-cijfers VS bouwvergunningen mrt 1,75M VS consumentenvertrouwen Michigan mrt 88,6

