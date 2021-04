TA: 21 Kaarsjes

Technisch mag de vlag uit, want alle weerstanden boven de markt zijn weggeblazen. Nu de top van 21 jaar geleden is gebroken, vieren we dit met taart met 21 kaarsjes. Omdat dit met een positief omzetprofiel is begeleid, kunnen we vaststellen dat de toon voor een langere periode is gezet.

Het eerste koersdoel voor de AEX ligt dichtbij, namelijk rond 728 punten. Het meerjarig koersdoel rond 1000 punten heb ik begin 2017 uitgerekend. Maar voor de 2e helft van dit decennium kan de AEX naar 1500 punten. Een ruime verdubbeling dus. Uiteraard zullen er af en toe ook stevige tussentijdse correcties optreden.

Op dit moment is er ook feest bij de buren, want de Duitse beurs is al eerder goed doorgebroken. De DAX vestigt nu vrijwel wekelijks nieuwe koersrecords. De Duitse beurs heeft alles in zich om de verrassing voor het beursjaar 2021 te worden. Nu al heeft de DAX-index, in het eerste kwartaal van 2021, een kleine 10% winst geboekt. Dat is ruim 3 keer zoveel als de koerswinst van héél 2020: vorig jaar steeg de DAX 3,5% van 13.249 naar 13.718 punten.

De Duitse beurs is begin 2021 met een knal door zijn loodzware weerstand gebroken rond 14.000 punten, gevormd door de toppen sinds eind 2017. Technisch is de stemming bij onze oosterburen serieus verbeterd omdat een gigantische hoofd&schouderformatie is voltooid (zie uitleg onderaan).

Zoals gezegd kan ook de Nederlandse beurs hier in positieve zin van profiteren, want de oosterburen zijn onze belangrijkste handelspartner. Kortom, bij de buren zijn alle hobbels genomen, zie ook mijn blog Gluren bij de buren van medio december.

Vandaag bekijk ik meerdere langetermijnplaatjes van de Nederlandse en Duitse beurs.

AEX

Voor de Nederlandse beurs zijn steeds meer seinen op groen gesprongen.

Op lange termijn zijn de volgende technische signalen opgetreden:

Eind 2016 is de AEX uit de bandbreedte tussen A-A' en B-B' gebroken.

Deze uitbraak is voorafgegaan door een serie hogere bodems rond 265 en 378 punten

In december 2018 heeft de Nederlandse beurs de uitbraak met een hogere bodem rond 472 punten gevalideerd

Tenslotte heeft de AEX deze week de top van 2000 rond 703,12 punten gepasseerd

Deze uitbraak is begeleid door een positief omzetprofiel

Het langetermijn-koersdoel

Voorwaarde voor een positief verloop is dat de AEX niet meer onder de 700 punten terugzakt. Het eerste koersdoel rond rond 728 punten is berekend op basis van de vlagformatie die in oktober al was gebroken. Het meerjarig koersdoel ligt rond 1000 punten, ik heb daar al eerder over geschreven. Maar in de tweede helft van dit decennium zou de AEX kunnen verdubbelen naar 1500 punten (gemarkeerd met S op de grafiek).

Duitse beurs zet opmars voort

De Duitse beurs heeft de horde rond 14.000 punten overtuigend en definitief gebroken. De eerdere serie hogere koersbodems gaf al aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-) kopen.

Het technische beeld is voor de lange termijn structureel verbeterd, aangezien een gigantische hoofd & schouderformatie is voltooid.

Gigantische hoofd & schouderformatie

De 3-jarige horde van de Duitse beurs is op de grafiek afgebakend met de horizontale rode stippellijn. Technisch bezien vormde dit de weerstand van een gigantische hoofd & schouderformatie. Opwaarts is er ruimte richting een eerste berekende koersdoel rond 16.500 punten.

Het lange koersdoel op basis van de volledige hoofd & schouderformatie ligt rond 19.334 punten. Het ultieme koersdoel ligt tussen 24.000 en 26.000 punten.

Koersdoel berekenen

De omgekeerde hoofd & schouder-formatie bestaat altijd uit (minimaal) drie correcties, waaruit bodems worden gevormd. De middelste bodem, het hoofd, is altijd de diepste. De twee correcties aan beide zijden vormen de schouders.

Dit patroon is vrij betrouwbaar in het berekenen van koersdoelen, zowel op korte als op langere termijn. Wanneer u de afstand tussen het hoofd (H) en de neklijn (rode stippellijn) optelt boven het uitbraakpunt, kunt u het koersdoel berekenen.

Voor de DAX betekent dit een langetermijn-koersdoel van 19.334 punten. Dit koersdoel bereken we door de afstand tussen het hoofd en de neklijn op te tellen boven het uitbraakpunt.

Tussenliggend koersdoel

Een tussenliggend koersdoel is te berekenen door de afstand tussen de rechterschouder (de S aan de rechterkant) en het uitbraakpunt op te tellen bij de neklijn. Voor de DAX betekent dit een eerste koersdoel van 16.500 punten.